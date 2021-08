Un culturist britanic de 42 de ani a murit de COVID, după ce a refuzat vaccinul. "Poate că povestea lui va salva viaţa cuiva"

John Eyers, pasionat de fitness şi de alpinism, era un om în formă, după cum l-a prezentat familia sa.

Sora lui geamănă a postat pe reţele sociale un mesaj-manifest, precizând că fratele său era "cea mai sănătoasă persoană pe care o cunoştea", mai ales că era şi sportiv. Şi, totuşi, virusul l-a răpus.

John Eyers, expert în construcţii şi concurent la culturism, a murit de COVID-19, susţine sora lui, Jenny McCann.

"Fratele meu geamăn în vârstă de 42 de ani a murit săptămâna trecută în ITU de COVID-19. A murit exact la patru săptămâni după ce a fost testat pozitiv", susţine sora lui, pe contul de Twitter.

Culturistul este tatăl unei fete de 19 ani şi credea mult în imunizarea prin boală: "S-a gândit că dacă va face COVID-19 va fi bine. A crezut că va avea o boală uşoară. Nu a vrut să-şi facă vaccin", mai spune sora sa.

În plus, aceasta povesteşte că s-a şi certat cu fratele său pe tema imunizării. "Înainte de a fi ventilat, i-a spus medicului că şi-ar fi dorit să fie vaccinat, că şi-ar fi dorit să fi ascultat.

Moartea lui este o tragedie. Pur şi simplu, nu ar fi trebuit să se întâmple".

"Mama mea vrea ca oamenii să ştie despre John. Pentru ca povestea lui să salveze viaţa cuiva. Pentru ca durerea şi pierderea noastră să îi conducă pe oameni să se vaccineze", a încheiat Jenny McCann.

My 42yr old twin brother died in ITU of COVID-19 last week. He died exactly 4 weeks after testing positive. He was the fittest, healthiest person I know. He was climbing Welsh mountains & wild camping 4 weeks before his death.