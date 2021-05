Bărbatul din Dorohoi care a păcălit autoritățile să îi facă trei doze de vaccin anti-COVID: "I-am mințit pe toți, am avut noroc"

"A treia oară nu știu dar parcă la a două nu prea m-am simțit bine. După rapel. Asta a fost maraton, n-are nicio treabă. Și l-am făcut și pe al treilea și mă simt mult mai bine. Al doilea a fost mai slăbuț.

Am trecut, poate a fost un pic neatenție și l-am făcut și pe al treilea. Poate un pic neatenție, că doar sunt atenți tot timpul. Nu știu, am avut noroc. Toată lumea te întreabă. da, i-am mințit, i-am mințit pe toți.

A două doză n-a fost de ajuns. Pentru mine e ok.M-am dus pe răspunderea mea, eu trag răspunderea. M-am vaccinat pentru a mă asigura că sunt mai ok, cu a două parcă nu a fost suficient. Și am făcut și a treia, și acum mă simt mult mai bine. În clipă aia am avut noroc și am fost injectat și pe urmă am recunoscut. Am lăsat declarație și la poliție.

Le-am cerut voie să fac a patra. Dacă e posibilitatea. Când va veni timpul.

Eram mai stresat înainte și mi-am revenit acum cu vederea, după a treia doză. Mă simt mult mai bine. Sunt om normal. Te simți mult mai bine. Eram stresat un pic că aveam probleme cu ochii. Și mi-am revenit acum cât de cât.

N-am furat, i-am mințit, atâta tot. Nu am profitat, am avut noroc. Ca la masă, ceri și a treia farfurie" a povestit exclusiv pentru Antena 3.

Totul s-a petrecut duminică, în cadrul maratonului de vaccinare fără programare, care a avut loc în centrul municipiului Dorohoi. Bărbatul în vârstă de 49 de ani, care avea deja schemă completă recomandată, în acest moment, în România, s-a prezentat la centrul de vaccinare, cu cartea de identitate, spunând că vrea să fie vaccinat, fiind prima doză de vaccin.

În ciuda faptului că bărbatul trebuia să fie inițial verificat în platformă, după codul numeric personal, cadrele medicale prezente au omis acest lucru și, bazându-se doar pe declarațiile lui, i-au administrat a treia doză de vaccin.

Bărbatul a semnat chiar și documentele și o declarație pe propria răspundere potrivit căreia nu mai fusese vaccinat. Abia după administrarea serului, când s-a încercat emiterea adeverinței de vaccinare, sistemul a emis un cod de eroare, apărând alerta că persoana figura deja ca fiind imunizată, scrie monitorulbt.ro.

Cadrele medicale au crezut, inițial, că este doar o eroare, dar, în acele din urmă, bărbatul a recunoscut că își administrase rapelul în urmă cu o săptămână și că dorea să mai facă și alte doze de vaccin, pentru că „se simţea mai bine, vedea şi auzea mai bine”.

DSP a demarat o anchetă

”DSP Botoșani a demarat o anchetă pentru a stabili exact firul evenimentelor. Din declarațiile medicului coordonator de la centrul de vaccinare, aceasta a precizat că pacientul s-a prezentat la centrul de vaccinare care s-a desfășurat tip maraton în Dorohoi, a dat declarație pe proprie răspundere că nu a mai făcut niciun tip de vaccin, după care a trecut prin triaj, posibil să fie o scăpare a persoanei care a fost la registratură în momentul respectiv.

A ajuns în zona de vaccinare și a fost imunizat cu a treia doză. Între timp s-a aflat că el primise și rapelul la vaccinul Pfizer în urmă cu o săptămână. Avem o anchetă în desfășurare în cadrul DSP Botoșani și vom stabili exact ce s-a întâmplat în acel moment”, a declarat Monica Adăscăliţei, directorul DSP Botoşani.

