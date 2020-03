Fabricile de parfumuri Dior și Givenchy vor produce geluri dezinfectante pentru spitalele din Franța

Trei fabrici deținute de grupul LVMH se implică astfel în combaterea răspândirii noului coronavirus în Franța și încep de luni să producă geluri dezinfectante pe care le vor dona spitalelor, scrie The Guardian.

"Prin aceasta initiativa cetateneasca, LVMH vrea sa-si aduca contributia in a raspunde riscului de penurie a acestor produse constatate in Franta si sa permita unui numar cat mai mare de persoane sa adopte obiceiuri bune pentru a se proteja de propagarea coronavirusului", se spune in comunicat, care precizeaza ca initiativa va fi mentinuta "cat timp va fi necesar", in coordonare cu autoritatile sanitare.

LVMH detine marcile Dior, Sephora, Fendi, Givenchy, BVLGARI si MORE. Alte branduri ale multinationalei sunt Moet & Chandon, Hennessy si Louis Vuitton.

Totodata, ministrul sanatatii Oliver Veran a declarat duminica aceasta ca 120 de oameni au murit pana acum in Franta de coronavirus, fata de 91 inregistrati in ziua precedenta, transmite Reuters. Veran a explicat la postul de televiziune France 2 ca numarul cazurilor confirmate a crescut de la 4.449 sambata, la 5.400 duminica.