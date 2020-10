Franța va intra din nou în stare de urgenţă. Noi restricții pentru cetățeni!

Guvernul francez a anunţat miercuri prin decret stare de urgenţă sanitară ce va fi instituită începând de sâmbătă.

În Franţa, starea de urgenţă s-a încheiat la 10 iulie, iar începând din 16 octombrie, de la miezul nopţii, pe întreg teritoriul, este instituită din nou din cauza agravării epidemiei.

Președintele Emmanuel Macron va anunța noi restricții

12.993 de cazuri au fost depistate între luni şi marţi în Franţa, 117 persoane au murit de COVID-19 (dintre care 84 în spital) şi rata testelor pozitive a ajuns la 12%.

În prezent, 8.949 de persoane sunt spitalizate şi 1.700 sunt la terapie intensivă.

Preşedintele Emmanuel Macron a dat asigurări că autorităţile nu au pierdut controlul asupra epidemiei de coronavirus.

”În contextul propagării pe teritoriul naţional, epidemia de Covid-19 reprezintă o catastrofă sanitară care pune în pericol, prin natura şi gravitatea sa, sănătatea populaţiei. Se justifică decretarea stării de urgenţă sanitară, pentru a putea fi aplicate măsuri proporţionate cu riscurile medicale”, a comunicat Guvernul Jean Castex.

Macron: Epidemia nu a scăpat de sub control

”Nu am pierdut controlul. Suntem într-o situaţie preocupantă, care arată că nu putem fi inactivi, dar nici nu trebuie să intrăm în panică. Am tras învăţăminte din primul val epidemic. Am avut 30.000 de victime, iar de atunci încă 2.000 de victime suplimentare. Virusul revine. Suntem în ceea ce adesea este numit drept al doilea val epidemic, iar acest lucru este în întreaga Europă”, a declarat Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron a confirmat că vor fi impuse restricţii de circulaţie între orele 21.00 şi 6.00 în regiunea Ile-de-France, inclusiv în Paris, şi în alte metropole - Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Rouen, Toulouse şi Montpellier.

Restricţiile vor dura patru săptămâni.

Noile cazuri de coronavirus au depășit în România, în ultimele 24 de ore, 4.000. Sunt 66 de decese noi și 686 persoane internate la ATI. Capitala conduce la numărul de infectări, iar rata de infectare a ajuns la 2,82.

Până miercuri, 14 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 164.477 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).