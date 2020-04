Dosar la căminul de bătrâni din Galați unde doi oameni au murit și 36 s-au îmbolnăvit cu virusul COVID-19

Managerul a continuat să vină la serviciu, deși a intrat în contact cu o persoană care a revenit dintr-o țară cu multe cazuri.

În această fază a anchetei, procurorii gălățeni fac cercetări asupra situației și nu asupra unei persoane.

Ei vor încerca să afle ce s-a întâmplat în căminul de bătrâni în care au murit două persoane și s-au îmbolnăvit 25 de bătrâni și 9 angajați.

Pe lista cu persoane decedate figurează și soțul directoarei. În martie, bărbatul a călătorit în Turcia unde s-a infectat cu noul coronavirus și a murit la începutul lunii aprilie. Soția sa se află în stare gravă la Spitalul de Boli Infecțioase din Galați.

Dosarul s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați, iar cercetările se fac pentru zădărnicirea combaterii bolilor, constând în faptul că directorul căminului pentru persoane vârstnice Sf. Ilie” Galați, care a intrat în contact cu o persoană reîntoarsă în țară dintr-un stat aflat pe lista celor cu peste 500 de cazuri confirmate de infecție cu coronavirus COVID-19 nu a luat toate măsurile legale pentru prevenirea și combaterea bolilor, continuându-și activitatea în cadrul centrului, fapt ce a condus la infectarea cu noul Covid-19 a mai multor persoane vârstnice din cele 130 cazate în centru.

Situația din căminul privat din Galați pare a fi scăpată de sub control. Instituția nu mai are conducere, clădirea este în carantină, iar informațiile sosite pe surse arată că înstituția nu mai are bani pentru cheltuielile curente, inclusiv pentru hrana persoanelor din interior.