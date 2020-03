Jurnalista Maria Mercader a murit din cauza coronavirus la doar 54 de ani

Jurnalista, care lucra ca producător pentru postul de televiziune de peste 30 de ani, a decedat duminică seara în New York, cel mai afectat oraș de coronavirus din Statele Unite.

Maria Mercader, our beloved CBS News colleague, died from COVID-19 on Sunday at age 54. "It's nearly impossible to be someone EVERYONE loves, but Maria was." https://t.co/HEKNnnBNlj pic.twitter.com/uvFKMGKBg8

Maria, supraviețuitoare în lupta împotriva cancerului, era în concediu medical din februarie pentru o altă problemă medicală, raportează CNN.

Ca producător, Maria era cunoscută în presa din Statele Unite pentru reportajele grele emise la evenimente importante, precum 9/11 și moartea Prințesei Diana.

Mai mulți colegi ai jurnalistei au declarat că sunt devastați de veste. Dan Rather, coleg de trust al jurnalistei a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Moartea colegei mele Maria Mercader din cauza coronavirus este o mare lovitură pentru mine. Cu multă grație și talent ea a reprezentat perfect misiunea postului CBS. Milioane de americani au cunoscut lumea prin ochii ei. Acum, lumea noastră înseamnă mai puțin fără ea. Odihnește-te în pace”, a fost mesajul jurnalistului pe Twitter.

