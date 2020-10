Poliţia a spart "dansul covidioţilor" şi a dispersat mulţimea după ce a intrat în vigoare starea de asediu. Medic britanic: "Este dezgustător..."

De la miezul nopţii trecute, regiunea metropolei britanice face obiectul celor mai dure restricţii, corespunzătoare aşa-numitului "nivel 3", ceea ce implică închiderea barurilor şi pub-urilor.

În plus, rezdenţilor le este interzis să ia contact cu persoanele din alte gospodării, atât în interior, cât şi în exterior.

La începutul lunii curente, Liverpool înregistrase, timp de două săptămâni consecutive, ceea mai mare rată de infectare din ţară, corespunzătoare unei incidenţe de 9,3 cazuri de COVID la mia de locuitori, ceea ce a atras decizia corespunzătoare a Guvernul de la Londra.

Însă petrecăreţii nu s-au panicat şi au mutat "distracţia" în stradă, după ce localurile s-au închis cu două ore înainte de miezul nopţii.

Nucleul dansului stradal, cu sute de participanţi, majoritatea tineri, a fost Concert Square, unul dintre cele mai active focare ale vieţii de noapte din Liverpool.

Presa din oraş a notat că o maşină a poliţiei a fost atacată în timpul intervenţiei de dispersare a mulţimii care s-a încheiat, în cele din urmă cu succes.

Therese Coffey, ministrul britanic al Muncii şi Pensiilor, a caracterizat scenele din Liverpool drept "iresponsabile şi dezamăgitoare" şi a comentat că "astfel de adunări sunt cele care nu ne ajută deloc să temperăm escaladarea pandemiei".

Un medic citat de Sky News a spus, la rândul său: "Lucrăm la o capacitate de 100% capacity. Secţiile de urgenţă sunt supraaglomerate, fără posibilitatea de a păstra distanţa socială. Mi-e teamă că ne înreptăm spre un dezastru. Şi apoi vedem mulţimi de oameni care se comportă în felul acesta. Sunt devastat şi dezgustat".

Alte două mari regiuni metropolitane britanice, Manchester şi Lancashire sunt vizate de impunerea restricţiilor de nivel 3.

Primarul din Manchester a ameninţat, la rândul său, să dea în judecată Guvernul central, dacă întrăreşte restricţiile fără să suplimenteze sprijinul financiar pentru metropolă.

A "large crowd" had to be dispersed from Liverpool city centre after pubs closed at 10pm last night - two hours before tough Tier 3 #coronavirus restrictions were imposed.



Read more: https://t.co/5vnzDupD2Z pic.twitter.com/JvYEZYtBI6