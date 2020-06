Medicul de la FC Botoșani, bolnav de COVID-19. Ce se întâmplă cu Campionatul

"Nu am niciun simptom. Mă simt foarte bine. Am fost testat, la un loc cu toată echipa, așa cum prevede regulamentul, iar apoi am fost informat că sunt pozitiv. Vom vedea care sunt următorii pași, cei de la DSP vor decide", a spus medicul Petre Rădăuceanu, potrivit monitorulbt.ro.

Primul meci al etapei, cel dintre Universitatea Craiova şi FC Botoşani, care ar fi trebuit să se joace vineri a fost amânat, a decis Liga Profesionsită de Fotbal (LPF).

Toţi jucătorii şi stafful echipei FC Botoşani au intrat în izolare pentru 14 zile, iar partida va fi reprogramată.

De asemenea, DSP a deschis o anchetă epidemiologică, mai ales că medicul echipei este şi doctor la Unitatea de Primiri Urgenţe din Botoşani.

Caz de coronavirus, şi la Dinamo

Magazinerul echipei de fotbal Dinamo a fost testat pozitiv cu coronavirus, astfel că meciul cu Chindia programat pentru sâmbătă a fost amânat.

Bărbatul este acum izolat într-o cameră de la stadion, iar restul echipei a plecat la Săftica.