Medicul Flavia Groșan, prima reacție după valul de critici: Sunt copleșită de ce mi se întâmplă. Nu este vorba de malpraxis | VIDEO

La adresa medicului pneumolog au existat o mulțime de critici, dar Flavia Groșan a primit și mesaje de încurajare, de la pacienții pe care i-a vindecat. Ea este de părere că pentru ei au contat momentele în care le-a fost alături. Cadrul medical a vorbit într-un interviu difuzat la Sinteza Zilei, despre criticile, dar și mesajele de încurajare pe care le-a primit în ultimele zile.

”Faptul că am fost alături de ei încă de la începutul pandemiei. Când s-a declanșat prima stare de urgență, eu am fost acolo și le-am spus „stați calmi, sunt lângă voi, este o pneumonie”. Le-am transmis energia mea pozitivă, încrederea, ei au venit lângă mine (...) S-au creat grupuri pe Facebook, mă sună la telefon, primesc mesaje de susținere. Sunt copleșită de ce mi se întâmplă”, a declarat medicul Flavia Groșan, în exclusivitate la Antena 3.

Medicul pneumolog recunoaște că s-a bucurat de toate mesajele de încurajare pe care le-a primit, dar valul de critici pe care le-a stârnit i-au provocat neplăceri. Doctorul susține că reclamația a fost realizată de o colegă, iar acest a gest a deranjat-o și mai tare, pentru că nu este vorba de malpraxis.

”După atât muncă, o muncă enormă pe care am avut-o, Lvinia, asistenta mea a muncit enorm anul acesta, să fii invitat la Comisia de etică pentru că ți-a făcut reclamație o colegă, nu un pacient, deci nu vorbim de malpraxis, mi s-a părut că trăiesc într-un film american. Nu îmi vine să cred așa ceva (...) Eu am o schemă în care știu ce face fiecare medicament. Dacă îmi spune că pacientul are febră, ceva nu e în regulă (...) Eu mă adresez lumii, oamenilor simpli. Eu trebuie să fac o poveste și va rămâne această poveste scrisă de mine!”, a dăugat medicul, în exclusivitate pentru Antena 3.

Medicul Flavia Groșan folosește un alt tratament pentru pacienții bolnavi de COVID-19

Medicul Flavia Groșan a explicat că modul ei de abordare presupune investigarea simptomelor tipurilor de pneumonii pe care le-a împărţit în trei categorii şi pe baza cărora face o schemă de tratament. Ea a subliniat că face şi consultaţii online pentru a nu pune pe drumuri bolnavul dacă se află într-o stare febrilă.

"Eu am mers pe calea mea cu schema mea cu Claritromicina mea. Stiam ce rol are, pe lângă faptul că are tropism viral are rolul de antiinflamator, puțină lume știe chestia asta. Îmi dau seama că merge și pe viruși și pe COVID și pe gripă. Eu așa am dat tratat H1N1”, a povestit ea, într-un alt interviu acordat pentru Antena 3.

