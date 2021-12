O companie a creat un microcip care va fi încorporat în brațele oamenilor pentru a dovedi starea de vaccinare

Microcipul este menit să fie implantat în piele, astfel încât starea pașaportului pentru vaccinul COVID al unei persoane să apară atunci când este scanată.

Invenția este creată de firma de tehnologie Dsruptive Subdermals. Microcipurile sunt realizate dintr-un implant scanabil preprogramat de 2 milimetri pe 16 milimetri.

„Am un implant de cip în braț și am programat cipul astfel încât să am pașaportul meu Covid pe cip, iar motivul este că vreau să-l am mereu accesibil”, Hannes Sjoblad, director general al Dsruptive Subdermals, a declarat pentru AFP.

Vorbind cu AFP, Sjoblad a demonstrat cum a funcționat dispozitivul când a fost scanat cu telefonul său. În esență, apare un PDF care arată toate detaliile certificatului său digital UE COVID, care este mai mult sau mai puțin echivalent cu versiunea proprie a Statelor Unite a pașaportului de vaccinare. Indică faptul că cineva este imunizat împotriva COVID-19 sau poate arăta că persoana a fost testată negativ pentru virus.

Implantul costa 100 de euro, potrivit The Independent.

„Asta înseamnă că este întotdeauna accesibil pentru mine sau pentru oricine altcineva. De exemplu, dacă merg la film sau merg la un centru comercial, atunci oamenii vor putea să-mi verifice starea chiar dacă nu am telefonul la mine”, a spus Sjoblad.

Mai mult, pentru cei care se tem de dispozitiv, Sjoblad a spus mod clar presei că implanturile nu sunt dispozitive de urmărire și sunt utilizate numai atunci când sunt scanate.

"Dacă înțelegi cum funcționează aceste implanturi, nu au o baterie. Nu pot transmite un semnal. Deci sunt practic pasivi. Stau acolo adormiți", a explicat Sjoblad, adăugând: "Nu vă pot spune niciodată locația. sunt activate doar atunci când le atingi cu smartphone-ul tău, așa că asta înseamnă că nu pot fi folosite pentru a urmări locația nimănui.”

Nu este prima dată când compania suedeză experimentează cu microcipuri. Dsruptive Subdermals a creat și un implant de cip care poate măsura temperatura corpului la oameni.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal