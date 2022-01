Dr. Mihail Pautov, sfaturi pentru părinţii care vor să-şi vaccineze copiii. "Sunt cei mai protejaţi nativ împotriva bolii severe"

"Cateva idei despre vaccinarea copiilor din grupa de varsta 5-11 ani si un instrument util pentru parinti pentru luarea deciziei corecte.

1. Copiii de varsta 5-11 ani sunt cei mai protejati nativ (fara vaccin) impotriva bolii severe. De altfel, nr de copii spitalizati, cu forme severe si decedati din cauza GRIPEI in perioada prepandemica 2019-2020 era de aproximativ de 3 ori mai mare decat cei spitalizati, cu forme severe si decedati in urma Covid19 in perioada oct 2020-sept 2021. Concret, gripa este mai periculoasa pentru copiii de varsta 5-11 ani decat Covid19.

2. Riscul spitalizarii in urma infectiei cu Sars-Cov2 este de 65 ori mai mare la adultii de peste 65 de ani fata de copiii de 5-11 ani. Riscurile reale sunt dupa cum urmeaza: 2 din 100.000 copii infectati vor fi admisi la terapie intensiva, iar datele privind decesul in urma bolii nu exista din cauza lipsei de cazuri (ceea ce este grozav!).

Exista insa riscul de 1 la 4000 de cazuri de a dezvolta SIMP - de regula copii fara comorbiditati (Sindrom inflamator multisistemic pediatric = o afectiune noua rezultata in urma luptei corpului cu boala care duce la o inflamatie sistemica in tot corpul; de regula aceasta se rezolva de la sine in 1-2 saptamani; majoritatea copiilor cu SIMP se vindeca, putini fac forme severe)

3. Cele 2 doze de vaccin ARNm ofera o protectie de 90% impotriva infectiei. Studiul este facut inainte de varianta Omicron, care este mult mai contagioasa dar si mult mai blanda, deci vom avea, probabil, o protectie mai mica impotriva infectiei.

4. Studiul facut pe copii 5-11 publicat pe 6 Ianuarie 2022 a inclus un lot mult prea mic de capii pentru a putea fi estimate cu adevarat efectele adverse rare: 2268 de copii comparativ cu peste 40.000 de adulti in studiul pentru adulti.

Totusi, rata efectelor adverse comune (durere la nivelul bratului, inflamatia ganglionilor si febra) au fost asemanatoare cu cele intalnite la adulti.

5. Acelasi studiu care confirma o protectie de 90% impotriva infectiei in urma vaccinarii NU ADUCE date suplimentare care sa indice o eficienta impotriva bolii severe. In definitiv este alegerea fiecaruia ce il intereseaza: sa se pazeasca impotriva infectiei sau sa se pazeasca impotriva formei severe.

Stim clar ca vaccinarea copiilor ii va pazi impotriva infectiei dar, este posibil, sa nu aduca niciun beneficiu real impotriva formei severe.

6. Nu avem date in legatura cu riscul miocarditei in urma vaccinarii la copii de 5-11 ani. Insa, rata miocarditei la grupa de varsta 16-29 de ani creste cu o medie 6-8 cazuri / milion de persoane in urma vaccinarii si cu 40 de cazuri in urma trecerii prin boala.

Niciun vaccin nu este 100% sigur dar se pune in balanta riscul vs. beneficiu. In cazul de fata beneficiul este clar superior. Concret ai un risc de 5-6 ori mai mare sa faci miocardita in urma trecerii prin boala comparativ cu vaccinarea.

7. Ce nu se discuta deloc si este ingrijorator(?) este acest studiu recent (19 Ianuarie 2022) care confirma clar ca imunitatea rezultata in urma trecerii prin boala este asemanatoare, daca nu chiar mai buna, decat cea rezultata in urma vaccinarii ( asta nu justifica in niciun caz trecerea prin boala; vaccinul este 100% mai sigur, dar...!)

Dar, daca deja ai trecut prin boala, fiind copil si neavand posibilitatea de a te vaccina, mai merita sa te vaccinezi si sa iti asumi acele minime efecte adverse (durere brat, febra, etc) cand tu deja ai o imunitate comparabila cu cea a vaccinului?

Tinand de toate cele de mai sus, parintii trebuie sa se intrebe urmatoarele lucruri:

A. Imi vaccinez anual copilul impotriva gripei? Daca da, atunci merita, in mod cert, sa iti vaccinezi copilul anti Covid19 (daca acesta nu a trecut deja prin boala).

Daca nu, atunci de ce? Ar trebui sa te intereseze mai mult vaccinul antigripal, gripa facand mai multe daune in aceasta grupa de varsta.

B. A trecut copilul meu prin boala? Daca da, atunci probabil ca vaccinarea este inutila, ea adaugand efecte adverse minime dar totusi neplacute cu 0 beneficiu.

C. Am persoane in jur care nu sunt vaccinate, spre exemplu bunici incapatanati, care stau cu copilul meu si ii pun in pericol daca copilul le aduce virusul acasa? Atunci da, in mod cert merita sa iti vaccinezi copilul.

In rest, aveti grija de voi si faceti alegeri corecte!", a scris medicul Mihail Pautov, pe pagina de Facebook.