Milionar român, infectat cu Covid-19: ”Am fost foarte neglijent. Nu credeam în mască, dar acum port două. Acum înțeleg de ce mor oamenii”

La mijlocul lunii aprilie, Nick Rădoi a decis să se mute la vila sa din Mexic, nemulțumit de restricțiile din SUA. ”Nu îmi vine să cred ce se întâmplă în SUA, magazinele sunt goale, străzile sunt pustii. America este o țară puternică, însă… acum e doborâtă. Las Vegas era un oraș în care nu dormea nimeni, acum e pustiu, cazinourile, restaurantele sunt toate închise. E ca într-un film de groază. Am decis să plec în Mexic pentru că aici nu este atât de restricționat totul. Aici magazinele, mall-urile sunt deschise, oamenii se distrează.”, spunea Nick Rădoi pe atunci.

Milionar român, infectat cu Covid-19: ”Am fost foarte neglijent”

Acum, milionarul îi imploră pe toți să nu-i urmeze exemplul, să fie precauți, responsabili și mai ales să poarte masca, în care el nu credea. Spune că a trăit clipe de coșmar din cauza noului coronavirus.

"Am avut zile în care am simțit că nu mai pot, că n-o să reușesc", ne-a spus el, în exclusivitate. Am trecut printr-o situație destul de gravă. Nu prea am vorbit cu nimeni, dar acum sunt sănătos, ok. Am avut coronavirus! Și eu, și fratele meu.

Cred că amândoi am fost neglijenți. Eu am fost foarte neglijent. Nu că nu credeam în virus, dar nu credeam în mască, în chestii de genul acesta, de a nu putea socializa. Multe lucruri nu aveau sens pentru mine", a relatat Nick Rădoi pentru publicația Click!.

Nick Rădoi s-a infectat la cazino și s-a tratat acasă

Împătimit al jocurilor de noroc, milionarul Nick Rădoi a descoperit jocurile de noroc prin 2008 şi i-au plăcut foarte mult încât a transformat plăcerea într-o activitate, care de cele mai multe ori i-a adus pierderi considerabile. În 2014, Nick Rădoi a mărturisit că a pierdut o mică avere (300.000 de dolari), după ce a jucat continuu timp de 3 zile. în Las Vegas.

Acum, controversatul afacerit mărturisește că s-a infectat cu Covid-19 la cazino.

”În California e totul închis, nu prea ai cum să te distrezi, tot ceea poți să faci este să mergi în cazino, să joci. În cazino, lumea era ca înainte, fără măști, cazinourile erau supraîncărcate de oameni și, undeva acolo, s-a întâmplat să iau coronavirus. Bineînțeles că am simțit toate simptomele, am fost la doctor, nu am vrut să stau la spital și am urmat tratamentul acasă. Vreau să zic că n-aș dori nimănui să treacă prin această situație.

Eu sunt un om sănătos, nu fumez, nu beau, nu am probleme medicale. Nici eu, nici fratele meu. Virusul este o gripă, dar frica te face să crezi că n-o să reușești. Noi am reușit, suntem amândoi negativi, dar nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut noi. Acum înțeleg de ce mor oamenii care au alte boli, acum înțeleg de ce este atât de afectat un om cu alte probleme de sănătate. Eu, care nu am alte boli, am avut zile în care am simțit că nu mai pot, că n-o să reușesc", a declarat Nick Rădoi.

Nick Rădoi: ”Nu credeam în mască, dar acum port două. Acum înțeleg de ce mor oamenii”

Milionarul îi sfătuiește pe toți să se protejeze: "Pe oamenii care au fost ca mine, neglijenți, îi rog să facă ceea ce fac eu acum. Îmi pun două măști pe față, mi-e frică să mă întâlnesc cu oamenii, mă spăl de zeci de ori pe mâini dacă ating o scară sau altceva.

Aș dori ca toți cei care nu cred, să dea importanță, pentru că este foarte nasol să treci prin acest virus. Mai bine protejează-te și încearcă să ai grijă de tine. Eu am avut nevoie în jur de două-trei săptămâni să mă fac bine. Și eu, și fratele meu. Au fost multe rugăciuni din partea familiei", a conchis Nick Rădoi.

Originar din Caransebeș, Nick Rădoi a ajuns în SUA la 19 ani și a fost ani buni șofer de tir. După ce a strâns ceva bani, și-a cumpărat propriul camion, iar ulterior și-a deschis propria afacere de transport legume. Acum are o avere estimată la 30 de milioane de dolari.