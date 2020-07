Nelu Tătaru, mărturisiri surprinzătoare de la începutul mandatului de ministru: ”Era un moment critic. A fost și teamă”

„NU pot să vorbesc de teamă. E vorba de precauție. Teama a fost când când am plecat la Suceava, când am trecut prin focare de infecție, și când am revenit la București sa fiu numit ministru. Era un moment critic. La 5 săptămâni când m-am întâlnit cu fiul meu a fost un moment de teamă. De teama să nu-l infectez, eu trecând prin atâtea focare de infecție”, a spus ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, la Digi24.

Până astăzi, 4 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 28.582 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.861 au fost externate, dintre care 19.854 de pacienți vindecați și 1.007 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare.