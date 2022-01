Peste jumătate din populația Europei, infectată cu Omicron în următoarele șase săptămâni, spune OMS

Estimarea îi aparține lui Hans Kluge (foto) și a fost făcută marți de acest oficial principal al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru Europa.

Țările din Europa au înregistrat peste 7 milioane de cazuri noi de COVID în prima săptămână a anului 2022.

Asta înseamnă mai mult decât dublarea numărului de cazuri într-o perioadă de două săptămâni, a precizat Kluge.

"În acest ritm, peste 50% din populația din regiune va fi infectată cu Omicron în următoarele 6-8 săptămâni”, a concluzionat oficialul OMS.

At this rate, the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) @IHME_UW forecasts that more than 50% of the population in the Region will be infected with Omicron in the next 6-8 weeks @hans_kluge