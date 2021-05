Premierul Cîțu, răspuns pentru organizatorii Untold și Neversea: Putem să vorbim despre festivaluri mari după 1 august

"Bineînțeles că putem merge la festival. Avansăm lucrurile. Cred că lucrurile arată mai bine ca acum două săptămâni.", a declarat Florin Câțu, făcând totuși departajarea între evenimentele cu număr mai mic de participanți și festivalurile mari.

"Noi vorbeam de acele festivaluri după 1 august. În acest moment vorbim de condiții până la 1 august. După 1 august putem discuta de alte evenimente. Putem sa vorbim despre evenimente mari, si Untold si Neversea, dupa 1 august.”, a declarat Florin Cîțu.

Organizatorii Untold și Neversea nu cred că mai sunt șanse ca cele două festivaluri să aibă loc în această vară

Organizatorii de evenimente sunt nemulțumiți de regulile impuse de autorități pentru spectacole. Aceștia susțin că măsurile de relaxare înseamnă, de fapt, condiții mai restrictive de desfășurare a evenimentelor, atât pentru public cât și pentru operatorii culturali.

Directorul de comunicare Untold și Neversea, Eduard Chereji, a precizat, la Antena 3, că normele de distanțare nu se pot aplică la cele două festivaluri de muzică și nu crede că sunt șanse că cele două venimente să poată fi organizate în această vară.

Acesta mai spune că, prin măsurile luate, autoritățile au reușit să compromită lunile iunie și iulie.

„Suntem nemulţumiţi de faptul că am discutat cu autorităţile până acum, am fost în grupurile de lucru, am propus soluţii care se pretează industriei noastre şi iată că după toate aceste întâlniri am primit un set de norme şi de măsuri care nu se pot aplica la evenimentele noastre, la evenimentele nimănui”, a declarat Edy Chereji.

„Noi am propus un set de norme care, odată aplicate, am transforma evenimentele în cele mai sigure locuri”, a afirmat Chereji.

„Sper că autorităţile vor reveni asupra acestor norme, cu atât mai mult cu cât premierul României promitea că se va implica şi că vom avea o vară cu evenimente şi festivaluri. Noi nu renunţăm, facem tot ce ţine de noi, dar sperăm ca şi dumnealui să-şi ţină promisiunea pe care a făcut-o”, a precizat directorul de comunicare Untold şi Neversea.

Electric Castle nu se va mai organiza în 2021

Electric Castle nu se va mai organiza anul acesta, în 2021, este anunţul făcut, luni, de organizatori, pe pagina de Facebook.

Motivul: pandemia are fluctuaţii, iar acest lucru duce la reprogramarea sau anularea turneelor artiștilor în toată Europa.

"Avem vești triste. Electric Castle nu va avea loc anul acesta.

În urma măsurilor și restricțiilor pentru evenimente anunțate recent de către autorități pentru perioada următoare, nu există un scenariu real care ne-ar permite să organizăm EC8 în 2021.

E nevoie de un an întreg de muncă pentru a planifica toate detaliile unui eveniment de o asemenea magnitudine. În plus, situația pandemiei fluctuează, iar acest lucru duce la reprogramarea sau anularea turneelor artiștilor în toată Europa."

Organizatori: Electric Castle se amână pentru 13-17 iulie 2022

EC8 SE AMÂNĂ pentru 13-17 Iulie, 2022.

Totuși, am reușit să reconfirmăm headlinerii pentru 2022, Twenty One Pilots, Gorillaz & Deftones și vom depune eforturi, ca întotdeauna, să vă putem oferi cel mai bun line-up.

În acest moment nici nu ne putem imagina cum va fi să deschidem din nou porțile festivalului pentru a ne revedea după această absență lungă și dureroasă.

Toate biletele rămân valabile pentru anul viitor. Vor exista și opțiuni pentru restituirea banilor pe bilete. Revenim cu mai multe detalii în curând.

Acum că e oficial, parcă e și mai trist.

Electric Castle: Toate biletele rămân valabile pentru anul viitor, există și opțiunea restituirii banilor

Chiar nu putem lăsa să treacă încă un an pe lângă noi și vom continua să lucrăm alături de autorități pentru a găsi soluții astfel încât să putem avea evenimente la vară.

De la fani și toți cei care lucrează în această industrie, cu toții sperăm să ne putem bucura cât mai curând de concerte și festivaluri.

Până atunci, aveți grijă de voi. Ne e tare dor de toată lumea", este mesajul transmis luni pe pagina de Facebook a Electric Castle.

