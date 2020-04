Emirates Airlines este prima companie aeriană din lume care a recurs la acestă modalitate, pentru a își proteja atât pasagerii, cât și angajații.

Emirates has become the first airline to conduct on-site rapid COVID-19 tests for passengers. The health and safety of our passengers and employees is of paramount importance, and will not be compromised. @DXB @DHA_Dubai #FlyEmiratesFlyBetter #COVID_19 #COVID19 pic.twitter.com/c443NU6bvA