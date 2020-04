O șoferiță româncă de TIR duce alimente italienilor din focarele de coronavirus

Cursele s-au înmulțit în ultima perioadă, astfel că șoferița româncă muncește la foc continuu.

Conduce un camion de 40 de tone și transportă alimente, legume, fructe și ale produse perisabile ce trebuie să ajungă în toate zonele din Italia, inclusiv în acele localități considerate a fi focare de coronavirus.

"Trăiesc după principiul că o singură dată se moare. Noi nu avem ce face. Trebuie să circulăm. Am un camion cu frig, cu marfă perisabilă, fructe, legume. Dacă noi ne oprim, ce se întâmplă?

Am de făcut mai multe curse ca de obicei, pentru că mulţi oameni au instinctul de a-şi face provizii. Mie nu îmi este frică de faptul că o să mă infectez, pentru că sunt singură în cabină. În plus, la unităţile unde încarc şi descarc nu mai eşti lăsat să intri înăuntru.

Cobor din cabină, deschid uşile, maşina este pusă la rampă, descarcă, apoi închizi uşile şi pleci. Am gel dezinfectant pe care îl folosesc de fiecare dată când cobor sau când urc. Păstrez distanţa. Am mers şi în Lombardia, dar mai mult fac curse în regiunea Veneto: Treviso, Padova, Ferrara. Nu pot să nu plec într-o cursă, că sunt trimisă în focare. Am fost la Padova, în Milano şi în Lodi, acolo un de a fost primul caz. Eu îmi fac munca aşa cum am făcut-o şi până acum", a declarat Crina pentru igj.ro.

Șoferița româncă a explicat că pandemia de coronavirus a făcut numeroase victime, dar a schimbat și oamenii.

"Cred că a devenit şi o boală psihologică. Barurile sunt toate închise. Nu ai unde să opreşti ca să te duci la baie. Opreşti la anumite firme să descarci şi la cât sunt de speriaţi nu îşi dau voie să te duci la baie. Mi s-a întâmplat acest lucru. Nu am fost lăsată să merg la baie. Oamenii sunt mai mult stresaţi", a explicat Crina.