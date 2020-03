Mesajul unui tânăr bolnav de coronavirus la 29 de ani. „Mă simțeam invincibil, dar într-o după-amiază am fost obligat să chem ambulanța”

„Mă simțeam invincibil, dar acum sunt în spital.

Nu este adevărat că nu vă poate afecta, să vă facă să suferiți sau chiar mai rău”, a scris Gabriele Mattia De Angelis pe Facebook.

„După o serie de complicații apărute cât am stat acasă patru zile, într-o după-amiază am fost obligat să chem ambulanța. Odată ce am ajuns la spital, mi-au făcut un test și după opt ore am aflat că este pozitiv. Aveam febră, tușeam, mă durea gâtul, dureri de mușchi și oase și respiram cu dificultate din cauza pneumoniei”, povestește el.

„Toți suntem vulnerabili, de asta trebuie să stați acasă. Nu este adevărat că nu vă poate afecta, să vă facă să suferiți sau chiar mai rău.

Vă rog, stați acasă!”, a transmis tânărul.