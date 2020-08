Ultimele poze făcute în spital de un român răpus de COVID-19: "Eu zic că ne-a lăsat semn!"

Bărbatul s-a infectat cu COVID-19 și a ajuns într-un spital din Suceava, iar rudele nu l-au mai putut vedea decât prin intermediul telefonului. În urmă cu câteva zile, românul a început să se simtă din ce în ce mai rău și și-a anunțat familia.

Ieri, medicii i-au anunțat pe membri familiei românului că acesta s-a stins din viață din cauza complicațiilor survenite din cauza infecției cu coronavirus.

După ce au primit bunurile bărbatului, rudele au descoperit în telefonul său trei poze pe care acesta le-a făcut pe patul de spital înainte de a muri și au decis să le publice pe Facebook.

Oamenii au considerat că pozele reprezintă "un semn" pe care bărbatul l-a lăsat pentru ca ei să știe ce s-a întâmplat, de fapt, cu el în spital.

"Uitați-vă la el ce speriat este! Eu zic că ne-a lăsat semn!"

"Aici am o nelămurire. Ultimele fotografii făcute de el, făcute pe telefonul lui. Asta nu înțeleg, oare de ce a făcut el pozele astea la mâna fără perfuzie și la doctorța asta? Uitați-vă și la el ce speriat este. Eu zic că ne-a lăsat semn că ei l-au omorât?? Dați distribuiri să vadă toată lumea în ce hal am ajuns să ne omoare criminalii. Uitați-vă la doctorița asta ce figură are de criminal", a scris Yanis Mailat, rudă a românului răpus de COVID-19 în Franța.

Reacțiile prietenilor nu au întârziat să apară, iar postarea de pe Facebook a fost intens comentată și distribuită.

"Se vede că vrea să spună ceva prin pozele astea. Dumnezeu să aibă mila și să lucreze el cum știe că a fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte", a scris Narcis.