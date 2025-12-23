Poleiul și ninsorile schimbă traseele: autobuzele nu vor mai circula pe calea de rulare a tramvaielor

<1 minut de citit Publicat la 15:25 23 Dec 2025 Modificat la 15:25 23 Dec 2025

sursa foto: Facebook / STB

Autobuzele care circulă pe calea de rulare a tramvaielor vor fi deviate temporar pe carosabil şi vor efectua opriri în staţiile de autobuz amplasate la bordură, începând de miercuri, 24 decembrie, a anunţat Societatea de Transport Bucureşti (STB), relatează Agerpres.

Decizia a fost luată ca urmare a avertizării meteorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, care vizează manifestarea unor fenomene meteo nefavorabile în Capitală, respectiv precipitaţii mixte, polei, ninsori temporar viscolite, intensificări ale vântului şi scăderea semnificativă a temperaturilor.

Potrivit STB, măsura are ca scop creşterea siguranţei circulaţiei şi prevenirea dificultăţilor la frânare, cauzate de riscul de alunecare a autobuzelor pe şinele de tramvai, în condiţii de carosabil alunecos.

„Această măsură este temporară, iar revenirea autobuzelor pe calea de rulare a tramvaielor va fi anunţată ulterior, în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice”, precizează STB.

Pentru informaţii actualizate privind programul de circulaţie al mijloacelor de transport şi eventualele modificări de trasee, călătorii pot utiliza aplicaţia Info TB, site-ul oficial al STB SA şi paginile oficiale STB SA de pe reţelele de socializare (Facebook, Instagram şi X).