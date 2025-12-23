Republica Moldova va numi un nou ambasador în România. Mihai Mîțu are o experiență de aproape 20 de ani în Ministerul de Externe

Mihai Mîțu va fi numit Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în România. Sursa foto: Facebook/Mihai Popșoi

Republica Moldova va numi un nou ambasador în România. Este vorba despre Mihai Mîțu, un diplomat de carieră cu aproape 20 de ani de experiență în Ministerul de Externe și în misiuni externe. Vecinii noştri de peste Prut vor avea ambasadori noi şi în Ucraina, Franța și China, a relatat ipn.md. "Candidații au pregătirea și experiența necesară pentru a promova interesele Republicii Moldova pe plan extern", a anunţat şeful diplomației moldovene, Mihai Popșoi.

Comisia politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova a aprobat în ședința marţi avizele consultative pozitive pentru candidaturile agreate a patru ambasadori ai Republicii Moldova.

Diplomații agreați își vor putea începe activitatea după parcurgerea tuturor procedurilor legale, inclusiv după numirea în funcție prin hotărâre de Guvern și decret prezidențial.

"Mihai Mîțu urmează să fie desemnat în calitate de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în România, Victor Chirilă – în calitate de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina, Petru Frunze – în calitate de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, iar Lorina Bălteanu – în calitate de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză", s-a transmis în comunicatul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, publicat pe site-ul instituţiei.

Mihai Mîțu a fost secretar general al ministerului și a condus Protocolul Aparatului Președintelui. În trecut, el a activat diplomat în România, SUA și în țările nordice, a scris ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, într-o postare pe Facebook, unde a publicat fotografii cu cei patru noi ambasadori.

Victor Chirilă este diplomat și expert în politică externă, cu o carieră extinsă în domeniul analitic și în proiecte internaționale. În trecut, acesta a ocupat funcții de conducere în MAE, a reprezentat Moldova în SUA și, până recent, a exercitat mandatul de ambasador în România.

Petru Frunze este jurist și are experiență de peste 15 ani în administrația publică locală și centrală, precum și în activitatea legislativă. A fost deputat și a deținut funcții de conducere la nivel local.

Lorina Bălteanu este o personalitate cunoscută în domeniul cultural și artistic, coordonează proiecte culturale cu impact internațional, colaborând cu instituții franceze și europene. Anterior, a fost directoarea fondatoare a Fundației Soros Moldova.