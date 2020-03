Un bolnav de coronavirus, mărturisiri despre ce simți cu adevărat atunci când ai contactat boala: „E ca și cum v-ați tăia și ați pune alcool pe rană”

„Mă durea când respiram. Am fost tratat pentru gripă, am luat Tamiflu, mi-a fost trimis un inhalator acasă. Mi s-a zis să revin dacă mă simt rău, așa că am făcut asta. Azi mă doare foarte rău când respir. Când merg la baie parcă alerg un maraton. Durerea nu e ca la o raceală. Mă dor plămânii, pur și simplu. E greu de înțeles, Gândiți-vă la o gură de aer rece și durerea pe care o simtiți în plămâni până se încălzesc din nou. Așa ceva e și cu boala asta. Inhalatorul îmi face plămânii să doară și mai tare. Gândiți-vă că e ca și cum v-ați tăia și ați pune alcool pe rană. Cam așa e. Nu e o gripă. Gripa e altceva. E atât de diferită de gripă...", a spus Justin, în vârstă de 39 de ani, pe Twitter.