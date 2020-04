Un cuplu căsătorit de peste 50 de ani a murit infectat de coronavirus, ținându-se de mână

Jerry Austin Williamson și soția sa, Frances Jewel Bond Williamson, ambii în vârstă de 72 de ani, au murit la doar șase minute distanță, unul lângă celălalt.

Cuplul s-a întors bolnav de pe o croazieră. La început nu li s-a părut nimic ciudat, pentru că cei doi obișnuiau să mergă foarte des în croazieră, iar de fiecare dată când reveneau acasă se îmbolnăveau.

În urma simptomelor grave însă, cei doi au fost testați pozitiv cu COVID-19. Cuplul are doi copii, opt nepoți și 12 strănepoți,

