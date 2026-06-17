De ce India, care are 1,4 miliarde de locuitori, nu participă la Cupa Mondială. Fanii fotbalului se întreabă dacă va ajunge vreodată

India nu a reușit niciodată să treacă de rundele preliminare ale calificărilor asiatice.FOTO: Getty Images

Va juca India vreodată la Cupa Mondială FIFA? Este întrebarea pe care fanii fotbalului indian o aud din nou, după ce „cel mai mare spectacol al lumii” a început săptămâna trecută, scrie BBC.

Pentru cei care urmăresc de ani buni parcursul „Tigrilor Albaștri”, așa cum este numită naționala masculină de fotbal a Indiei, întrebarea a devenit deja un clișeu. India nu a reușit niciodată să treacă de rundele preliminare ale calificărilor asiatice.

Ironia este că turneul final al Cupei Mondiale este urmărit cu mare pasiune în mai multe state indiene unde fotbalul este extrem de popular, precum Bengalul de Vest, Kerala și Goa. În plus, tot mai mulți jurnaliști indieni acreditați merg la fața locului pentru a relata despre competiție, deși India nu are nicio echipă implicată.

„În tribuna presei ni s-a pus de multe ori întrebarea dacă India joacă fotbal. Cei mai mulți ne știu drept o țară a crichetului”, a glumit un jurnalist indian cu experiență, care a relatat de la patru Cupe Mondiale.

India nu este singura mare absență. China, țara vecină și a doua cea mai populată din lume, a ratat din nou calificarea la Cupa Mondială. FIFA știe însă foarte bine cât de importante sunt aceste piețe. De aceea, a trimis în India o echipă importantă pentru drepturile media, cu scopul de a obține pe ultima sută de metri un acord de televiziune pentru transmiterea meciurilor în direct.

Va rămâne calificarea la Cupa Mondială un obiectiv prea îndepărtat pentru India?

Baichung Bhutia, fost căpitan al naționalei și unul dintre cele mai mari nume din fotbalul indian, crede că nu este imposibil, dar că va fi nevoie de multă muncă.

„Da, India poate juca, cu siguranță, la Cupa Mondială, pentru că nimic nu este imposibil. Numărul echipelor asiatice a crescut la opt, plus o a noua echipă, Irakul, care a ajuns prin barajele interconfederații, în noul format cu 48 de echipe. Vedem acum naționale precum Uzbekistan și Iordania la turneul final. Totuși, va fi nevoie de foarte multă muncă”, a spus el.

Bhutia a adăugat că India, fiind o țară atât de mare, nu duce lipsă de talent.

„Ceea ce lipsește este o stratehie corectă. Nu avem un program serios pentru copii și juniori, cu o viziune pe termen lung. Fotbalul este cel mai popular sport de echipă din lume, iar rezultatele vor avea nevoie de timp ca să apară”, a spus Bhutia.

Shyam Thapa, în vârstă de 78 de ani, care a ajutat India să câștige bronzul la Jocurile Asiatice din 1970, ultimul mare succes continental al țării, a subliniat și el nevoia unui program solid la nivel de copii și juniori. El spune că soluția este ca tot mai mulți copii să fie atrași spre fotbal.

În vocea sa se simțea iritarea. Thapa, un atacant abil, celebru pentru golurile marcate din foarfecă, a spus cu regret că tot mai mulți părinți din clasa de mijloc și din clasa de mijloc superioară își îndreaptă copiii spre crichet, nu spre fotbal. „Am condus ani la rând o academie de tineret și pot confirma că, pe măsură ce mai mulți copii se apucă de fotbal, cresc și șansele de a descoperi talente mai bune. Dar ce a făcut Federația Indiană de Fotbal, AIFF, pentru a pune în mișcare un asemenea sistem?”, a întrebat el.

Thapa a adăugat că mulți părinți indieni își duc copiii la antrenamente de crichet, sperând ca aceștia să obțină într-o zi un contract bănos în Indian Premier League, competiția de crichet din India. „Ei trebuie să înțeleagă că se pot câștiga bani buni și dacă îți faci o carieră în fotbal”, a spus el.

O privire mai atentă asupra celor nouă echipe asiatice care au obținut calificarea la Cupa Mondială din acest an arată cât de mare este provocarea pentru India. Aceste echipe sunt Australia, Iran, Japonia, Iordania, Coreea de Sud, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită și Irak, ultima venită prin barajele interconfederații. Iordania și Uzbekistan vor debuta la Cupa Mondială.

Ambele debutante se află, de altfel, mult peste India în actualul clasament FIFA. Uzbekistan este pe locul 52 în lume, iar Iordania pe locul 63. India a coborât până pe locul 136, după un declin puternic în ultimele 18 luni.

Aceste clasări arată cât de dificilă este misiunea fotbalului indian. Kalyan Chaubey, primul fost fotbalist ajuns președinte al AIFF, spunea după ce a preluat funcția în 2022: „Nu voi vinde vise, spunând că India va juca la Cupa Mondială în opt ani. În schimb, voi spune că vom duce fotbalul indian înainte, plecând de la situația în care se află acum.”

Aproape patru ani mai târziu, întrebarea este dacă administrația sa a reușit acest lucru.

Departe de a accelera progresul fotbalului indian, mulți cred că ultimii trei ani au transformat AIFF într-un motiv de ridicol.

În 2014, federația a lansat cu mare fast o competiție internă bazată pe cluburi, Indian Super League, cunoscută ca ISL. Turneul a atras nume importante din afaceri, Bollywood și crichet. Era organizat profesionist și aducea jucători străini buni. Acum însă, viitorul competiției este incert.

Cel mai recent sezon al ISL a fost amânat serios după ce AIFF nu a reușit să atragă niciun ofertant pentru un parteneriat comercial. Sute de fotbaliști au rămas cu viitorul incert, iar federația a primit un val de critici.

În cele din urmă, federația a fost nevoită să organizeze o variantă redusă a competiției, fără parteneri comerciali, iar acum trebuie să regândească planul pentru sezonul următor.

În acest context, „Vision 2047”, planul ambițios al lui Chaubey care promitea să aducă 35 de milioane de copii spre fotbal, seamănă tot mai mult cu o promisiune uitată de campanie. Diferența dintre obiectivele mari și rezultatele de pe teren a devenit tot mai evidentă.

O scurtă revenire în 2023 a dus naționala masculină înapoi în top 100 FIFA, după câștigarea unui turneu amical și a Campionatului SAFF, competiția Federației de Fotbal din Asia de Sud. De atunci însă, progresul s-a risipit aproape complet. După ce a dat speranțe că poate ajunge pentru prima dată în turul al treilea al calificărilor AFC pentru Cupa Mondială din 2026, India a ratat obiectivul. Apoi, echipa a eșuat clar și în încercarea de a se califica la următoarea ediție a Cupei Asiei.

Pe termen scurt, calificarea la Cupa Asiei, competiție la care participă 24 dintre cele mai bune echipe ale continentului, este prioritatea imediată.

Într-o discuție informală cu presa, în urmă cu câțiva ani, fostul căpitan Sunil Chettri, revenit din retragere în 2025, spunea că obiectivele trebuie să fie realiste. „Trebuie să facem lucrurile pas cu pas. În acest moment, obiectivul nostru ar trebui să fie calificarea la toate edițiile Cupei Asiei, pentru că asta ne va ajuta să jucăm împotriva unor adversari mai puternici. Abia după ce ne vom consolida locul între primele 15-20 de țări asiatice vom putea vorbi despre un obiectiv mai mare, Cupa Mondială”, a spus el.

Deocamdată, perspectivele rămân reduse

Totuși, conducerea AIFF insistă pentru o schimbare de politică prin care cetățenii indieni de peste hotare, cunoscuți ca deținători de card OCI, să poată juca pentru India.

În prezent, jucătorii de origine indiană care au pașapoarte străine trebuie să renunțe la acestea pentru a reprezenta India. Ryan Williams, născut în Australia, a făcut exact acest lucru și și-a arătat rapid valoarea printr-un început bun în tricoul Indiei.

Dacă o astfel de schimbare va fi aplicată, ea ar putea conta foarte mult.

Numai la această Cupă Mondială, patru jucători de origine indiană reprezintă alte țări: Tahsin Mohammed joacă pentru Qatar, Nishan Velupillay pentru Australia, Sarpreet Singh pentru Noua Zeelandă, iar Samuel Moutoussamy pentru Congo.

Pentru moment însă, toate acestea rămân doar posibilități.

Până atunci, fanii indieni vor continua să privească turneul de la distanță. Îi vor susține pe Messi, Ronaldo și Neymar ai lumii și vor privi cu admirație reușita unor țări precum Curacao, cea mai mică țară care a ajuns vreodată la Cupa Mondială. Întrebarea inevitabilă va rămâne: dacă Curacao poate reuși, de ce nu poate și India?