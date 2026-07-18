FIFA a moderat 53 de milioane de postări printr-un serviciu de protecţie pe reţelele sociale

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Serviciul FIFA de protecţie pe reţelele de socializare – un scut digital pus la dispoziţia tuturor echipelor naţionale, antrenorilor, jucătorilor şi arbitrilor prezenţi la competiţiile FIFA – a blocat peste şapte milioane de postări şi comentarii potenţial ofensatoare de la startul Cupei Mondiale 2026, relatează EFE, citată de Agerpres.

În total, forul mondial a moderat peste 53 de milioane de postări.

Cele peste şapte milioane de mesaje blocate reprezintă o cifră de paisprezece ori mai mare decât la Cupa Mondială din 2022, când fuseseră eliminate 470.000 de astfel de postări.

În plus, FIFA a procesat şi raportat peste 200.000 de postări şi comentarii ofensatoare şi ameninţătoare, faţă de 19.600 la turneul din Qatar (2022).

Pe parcursul competiţiei, serviciul a analizat şi evaluat peste jumătate de milion de mesaje îndreptate împotriva jucătorilor, antrenorilor şi arbitrilor, identificate cu ajutorul inteligenţei artificiale.

Dintre acestea, peste 15.000 au fost semnalate pentru investigaţii suplimentare, iar mai mult de o mie de ameninţări grave au fost transmise autorităţilor competente, inclusiv organelor de aplicare a legii. De la începutul turneului, serviciul a moderat, în total, peste 53 de milioane de postări şi comentarii.

În paralel, FIFA îşi continuă demersurile împotriva discursului instigator la ură din fotbal. Campania de anul acesta împotriva rasismului a urmărit conştientizarea abuzurilor rasiste şi a discriminării.

Sub sloganul „Ascultă, ia atitudine şi implică-te”, aceasta i-a îndemnat pe suporteri şi pe jucători să asculte poveştile celor care au trecut prin astfel de incidente, să acţioneze atunci când ele se produc şi să rămână aliaţi activi în lupta împotriva rasismului.

Potrivit FIFA, Cupa Mondială din 2026 a reprezentat „o platformă fără egal pentru a atrage atenţia asupra unor priorităţi globale, precum educaţia, sănătatea, pacea şi lupta împotriva discriminării şi pentru a oferi sprijin în aceste domenii”.

Mesajele campaniei au ajuns la peste 15,2 milioane de vizitatori pe stadioane, în spaţiile dedicate FIFA, la Fan Festival şi în alte puncte de interes, înaintea finalei dintre Spania şi Argentina, care va încheia turneul duminică.