Messi, despre poza cu Yamal bebeluş: „E o nebunie. Am făcut o poză cu el, iată-ne faţă în faţă la Cupa Mondială”

Fotografia cu Lionel Messi și bebelușul Lamine Yamal a fost făcută în 2007 FOTO: Profimedia Images

„Sincer, poza aceea cu noi doi e nebunească”. Aşa a rezumat Lionel Messi, vineri la New York, una dintre cele mai neverosimile coincidenţe din istoria fotbalului: în urmă cu aproape 18 ani, îl ajuta să-l îmbăieze pe un bebeluş de cinci luni în cadrul unei şedinţe foto caritabile la Barcelona. Duminică, acel bebeluş – Lamine Yamal, acum starul de 19 ani al Spaniei – îi va fi adversar în finala Cupei Mondiale. „Am făcut o poză cu el pe când era bebeluş, şi iată-ne pe amândoi, faţă în faţă într-o Cupă Mondială”, a spus argentinianul, aflat la ultimul său mare turneu, scrie The New York Times.

Probabil că aţi auzit deja povestea cu adevărat remarcabilă a primei întâlniri dintre Lionel Messi şi Lamine Yamal.

În decembrie 2007, Messi l-a ajutat să-l îmbăieze pe Yamal, pe atunci un bebeluş de cinci luni, în cadrul unei şedinţe foto caritabile organizate de Barcelona. Este o coincidenţă atât de extraordinară încât abia îţi vine să crezi – chiar şi cu dovada fotografică în faţă.

Duminică, cei doi se vor reîntâlni în sfârşit – pentru prima dată vreodată pe un teren de fotbal – în finala Cupei Mondiale dintre Spania şi Argentina.

Messi are acum 39 de ani. În ceea ce se aşteaptă pe scară largă să fie ultimul său meci pe această scenă mondială, are şansa de a adăuga o a patra stea de campion mondial pe tricoul Argentinei.

Yamal, în vârstă de 19 ani, este cel mai mare nume al Spaniei şi, la fel ca Messi, este capabil să-şi inspire naţionala spre ceea ce ar fi al doilea titlu mondial al său. În anii scurşi de la prima lor întâlnire, el s-a impus totodată drept, poate, cel mai apropiat moştenitor posibil al legendei lui Messi la Barcelona.

Totul este pur şi simplu extraordinar şi a devenit o parte importantă a discuţiei globale din jurul meciului de duminică.

„Sincer, poza aceea cu noi doi e nebunească, pentru că – ei bine, asta e viaţa, nu? Am făcut o poză cu el pe când era bebeluş, şi iată-ne pe amândoi, faţă în faţă într-o Cupă Mondială”, a spus Messi vineri, la New York.

„Lamine este un talent uriaş, cineva pe care l-am urmărit mult pentru că joacă la un club pe care îl iubesc, şi întotdeauna îi doresc numai bine, întotdeauna vreau ce e mai bun pentru el. Şi, ei bine, este unul dintre jucătorii de referinţă ai lumii la 19 ani, iar întreaga carieră îi stă înainte. Are o mare oportunitate de a realiza ceva istoric, lucru pe care noi vom încerca din răsputeri să nu-l lăsăm să se întâmple de data aceasta. Nu vreau decât să-i urez numai bine. E o nebunie. Este, fără îndoială, unul dintre cei mai buni din lume în acest moment. Şi îi urez mult noroc, pentru că ceea ce e bine pentru el va fi bine şi pentru Barcelona” – Lionel Messi.

Probabilitatea ca Messi şi Yamal să apară împreună în acele fotografii şi apoi să se întâlnească într-o finală de Cupă Mondială a fost îndelung dezbătută pe reţelele sociale. Unele estimări au situat şansele undeva în jurul valorii de unu la 48 de miliarde. Tot ce putem spune cu certitudine este că e incredibil de improbabil. Şi totuşi, se întâmplă.

Fotografiile au reapărut în timpul Campionatului European din 2024, după ce tatăl lui Yamal, Mounir Nasraoui, le-a postat online.

„Viaţa are astfel de coincidenţe”, a declarat Nasraoui pentru ziarul Mundo Deportivo, în timp ce Spania se pregătea pentru finala din 14 iulie cu Anglia, pe care a câştigat-o cu 2-1, la o zi după ce Yamal împlinise 17 ani.

Unii au interpretat fotografia ca şi cum Messi şi-ar fi consacrat, într-un fel, viitorul succesor, transmiţându-i un talent binecuvântat care acum dădea roade. Tatăl lui Yamal a sugerat însă că lucrurile ar fi putut sta exact invers.

„Poate că Lamine i-l transmitea lui Leo, nu ştiu”, a spus Nasraoui. „Pentru mine, fiul meu este cel mai bun. În toate”.

Fotograful care a realizat imaginile a explicat, într-un interviu din 2024 acordat publicaţiei The Athletic, cum s-a petrecut totul. Era vorba despre un calendar caritabil pe care Barcelona obişnuia să-l producă în fiecare an, în parteneriat cu UNICEF şi cu alte organizaţii, printre care ziarul local Diario Sport.

Joan Monfort a povestit că a „asudat sânge ca s-o facă”, pentru că Messi, pe atunci în vârstă de 20 de ani, era „timid” şi, fiind repartizat cu Yamal, „s-a trezit cu un bebeluş micuţ într-o cădiţă de plastic plină cu apă”.

„La început, nu a fost prea multă interacţiune. Dar, încetul cu încetul, lucrurile au început să se lege şi, până la urmă, a ieşit o poză destul de bună”, a adăugat el. „Pe atunci, nimeni nu şi-ar fi putut imagina că acest bebeluş va ajunge cine este acum – şi nici nu aveai cum să ştii că Messi va deveni cine a devenit”.

Vorbim despre 2007. Messi abia începea la Barça. Destinul joacă un rol important în astfel de lucruri.

„Şansele ca toate acestea să se întâmple erau ca la loterie, deşi pe mine nu m-a scos din impas financiar pe viaţă, adaugă acesta.

Pare la fel de remarcabil şi faptul că, având în vedere numeroasele paralele şi asemănări dintre traiectoriile vieţilor lor de atunci încoace, cei doi nu s-au reîntâlnit mai des. De o bună bucată de vreme, soarta pare să-i fi ţinut pe Yamal şi Messi departe unul de celălalt.

Messi a fost un copil-minune care, la 13 ani, a plecat din oraşul natal, Rosario (Argentina), pentru a se alătura academiei de juniori La Masia a Barcelonei. A ajuns să marcheze 709 goluri în 837 de meciuri pentru prima echipă, câştigând numeroase trofee, printre care patru Ligi ale Campionilor şi 10 titluri de campion în La Liga, înainte de a pleca în 2021.

Yamal s-a născut la Barcelona şi a crescut în Mataró, la vreo 30 de kilometri mai sus pe coastă. La şase ani intrase deja în sistemul de juniori al Barcelonei, iar la 12 ani s-a mutat definitiv în oraş şi în academia clubului catalan.

Există o fotografie care îi surprinde pe Yamal şi Messi împreună în acea perioadă – Messi ajuns între timp la Inter Miami –, o întâlnire întâmplătoare, atunci când drumurile li s-au încrucişat în apropierea terenului de antrenament. Se crede că de atunci nu s-au mai văzut.

Pe măsură ce talentul excepţional al lui Yamal începea să iasă la iveală (a debutat la Barcelona la 15 ani, în aprilie 2023), Adidas a făcut demersuri pentru a-l sponsoriza. A urmat inclusiv un mesaj video din partea lui Messi, aflat deja sub contract cu producătorul de echipament sportiv. A funcţionat, însă cei doi nu s-au întâlnit în persoană.

Împrejurările au făcut, de asemenea, ca Messi şi Yamal să nu se fi întâlnit la niciuna dintre marile ceremonii de decernare a premiilor individuale din fotbal.

În schimb, Yamal s-a întâlnit cu brazilianul Neymar, fostă vedetă a Barcelonei, la Globe Soccer Awards, desfăşurate la Dubai în decembrie 2024, iar între ei s-a produs o conexiune instantanee.

Neymar, care a jucat pentru Barça între 2013 şi 2017, era jucătorul preferat al lui Yamal. În copilărie, acesta studia videoclipuri de pe YouTube cu scamatoriile brazilianului şi apoi le reproducea.

După întâlnirea de la Dubai, Yamal şi Neymar au păstrat legătura în mod regulat. Vara trecută, Yamal şi-a petrecut o parte din vacanţă la resortul personal al brazilianului din Rio de Janeiro. Cei care îl cunosc bine pe Yamal spun că această apropiere are sens, având în vedere că, prin fire, el seamănă mai degrabă cu extrovertitul Neymar decât cu Messi, un om destul de rezervat.

Messi şi Yamal păreau pe punctul de a se reîntâlni atunci când Spania, campioana Europei, şi Argentina, deţinătoarea Copa America, urmau să se înfrunte într-un meci demonstrativ Finalissima, în Qatar, în luna martie. Însă conflictul dintre Iran, pe de o parte, şi Statele Unite şi Israel, pe de altă parte, a dus la anularea în ultimul moment a acelei partide. La Cupa Mondială, noul sistem de repartizare al FIFA a făcut ca Spania şi Argentina să se poată întâlni doar în finală, cu condiţia ca ambele echipe să-şi câştige grupele.

Când Yamal a primit tricoul cu numărul 10 al Barcelonei, în iulie anul trecut, nu a existat nicio legătură sau colaborare între cei doi. Acest lucru se datorează, cel puţin în parte, relaţiei complicate pe care Messi o are cu conducerea Barcelonei, din cauza modului în care s-a produs plecarea sa abruptă din 2021.

După plecarea lui Messi, numărul 10 a trecut mai întâi la Ansu Fati, un alt copil-minune ieşit din La Masia, care l-a purtat timp de două sezoane. Cariera lui Fati nu a decolat însă niciodată cu adevărat, accidentările fiind un factor major, iar acum el este privit ca un exemplu-avertisment despre un tânăr jucător copleşit de aşteptări.

Yamal şi cei din jurul lui erau conştienţi de presiunile şi oportunităţile care vin acum la pachet cu purtarea acelui număr emblematic la Barcelona. Dar tricoul nu a părut greu pe umerii săi de adolescent. În sezonul de club tocmai încheiat, el a produs cele mai bune cifre din cariera sa, marcând 24 de goluri şi oferind 18 pase decisive în 45 de meciuri pentru Barcelona.

Între timp, nu a existat niciun semn că Messi sau tabăra lui ar îmbrăţişa ideea că Yamal ar fi succesorul său. Cei din anturajul argentinianului au susţinut mereu că talentul său este unic, iar realizările sale – de nerepetat. Ideea unui „moştenitor” nu are sens pentru ei.

Chiar şi pe măsură ce evoluţiile incredibil de impresionante ale lui Yamal i-au făcut pe tot mai mulţi oameni să vorbească despre asemănările dintre stilul lor de joc şi dintre traiectoriile lor, el s-a ferit mereu de orice comparaţie cu Messi.

„Nu vreau să mă compar cu nimeni şi cu atât mai puţin cu Messi”, spunea el la o conferinţă de presă în aprilie 2025. „Încerc să-mi urmez propriul drum. Evident, îl admir ca pe cel mai bun fotbalist din toate timpurile, dar nu fac această comparaţie”.

Când statutul de vedetă globală al lui Yamal a fost sporit şi mai mult de o apariţie în emisiunea 60 Minutes a CBS News, în decembrie, el a repetat acelaşi mesaj.

„Ştiam că vine subiectul ăsta, dar a apărut mai târziu decât de obicei (în acest interviu)”, a spus el cu încredere. „Îl respect pentru ceea ce a fost, pentru ceea ce este pentru fotbal. Dacă vom ajunge vreodată să ne întâlnim într-o zi pe un teren de fotbal, va exista acel respect reciproc. Pentru mine, el este cel mai bun din istorie. Messi ştie că eu nu vreau să fiu el. Vreau să-mi urmez propriul drum. Şi cam atât”.