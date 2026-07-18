Spania, favorită şi în bani în finala cu Argentina: cine conduce topul celor mai valoroşi jucători

sursa foto: Getty

Niciuna dintre cele două naţionale cu cea mai mare valoare de piaţă – Franţa şi Anglia – nu s-a calificat în finala Cupei Mondiale din 2026. În locul lor, actul decisiv va opune Spania (cotată la 1,22 miliarde euro, luând în calcul cei 26 de jucători) Argentinei (807,5 milioane euro), potrivit datelor site-ului de specialitate Transfermarkt, citat de EFE, notează Agerpres.

Este vorba despre un avantaj de 413,5 milioane euro al „La Roja” în faţa echipei „Albiceleste” – o diferenţă apropiată de cea din semifinala în care Argentina a eliminat Anglia, sau de avantajul de 300 de milioane euro al Franţei atunci când Spania a trecut de „Les Bleus” în drumul spre finala de duminică.

La nivel individual, tabloul este însă echilibrat: fiecare echipă plasează câte cinci jucători în topul celor mai valoroşi zece fotbalişti care vor evolua în finala de pe stadionul MetLife.

În fruntea clasamentului se află Lamine Yamal, evaluat la 200 de milioane euro, urmat de Pedri Gonzalez, cu 150 de milioane euro. Vin apoi patru jucători ai „Albiceleste”: Julian Alvarez (100 milioane euro), Enzo Fernandez (90), Lautaro Martínez (85) şi Nico Paz (80), completaţi de Pau Cubarsi (80), Alexis Mac Allister (70) şi Dani Olmo (60).

Lionel Messi, cel mai bun marcator al acestei ediţii şi din întreaga istorie a competiţiei, are o valoare de 15 milioane de euro.

Dincolo de aceşti zece, alţi trei jucători ating pragul de 50 de milioane euro – toţi spanioli: Marc Cucurella, Rodrigo Hernandez şi Ferran Torres, fiecare cotat la 50 de milioane.

Pe posturi, Spania devansează Argentina la toate capitolele. La poartă, Emiliano „Dibu” Martínez (12), Geronimo Rulli (6) şi Juan Musso (3) însumează 21 de milioane euro, faţă de cele 97 de milioane ale lui Unai Simon (22), David Raya (30) şi Joan García (45).

Superioritatea „La Roja” se menţine şi în atac (417 milioane euro faţă de 302 milioane), la mijlocul terenului (420 faţă de 332 de milioane) şi în apărare (288 milioane euro faţă de 152,5 milioane pentru sud-americani).