Noapte albă la Antena 3 CNN în așteptarea marii finale de la Cupa Mondială 2026

3 minute de citit Publicat la 18:30 18 Iul 2026 Modificat la 18:36 18 Iul 2026

Bucuria jucătorilor Argentinei, după calificarea în finala Cupei Mondiale 2026. Foto: GettyImages

Bătăliile epice care au stabilit finala de la Cupa Mondială 2026 se văd în noaptea de sămbătă spre duminică, la Antena 3 CNN. Imediat după încheierea finalei mici, dintre Franţa şi Anglia, difuzată în direct de Antena 1, postul nostru de televiziune va difuza cele două semifinale care au stabilit finalistele.

La Antena 3 CNN aveţi ocazia să vedeţi din nou confruntările decisive Franţa-Spania şi Argentina-Anglia, din semifinale. Golurile, bucuria, sărbătoarea, ratările, confruntările şi lacrimile din marile bătălii de la Mondial vor fi la Antena 3 CNN. Mondialul se vede aici! Toată lumea la Antena!

Franța - Spania, semifinala care l-a trimis pe Mbappe acasă

Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale după ce a surprins favorita turneului, Franța. Echipa antrenată de Luis de la Fuente a învins o echipă plină de talente ofensive, a controlat un meci cu puține ocazii și merge la New York, duminică, grație golurilor marcate de Mikel Oyarzabal și Pedro Porro.

Oyarzabal a deschis scorul prin penalty la jumătatea primei reprize, după ce o greșeală a fundașului stânga francez Lucas Digne l-a determinat pe acesta să-l lovească fără menajamente pe atacantul Lamine Yamal în timp ce încerca să respingă mingea.

Lovitura de la 11 metri a fost transformată cu încredere în colțul porții de către Oyarzabal, iar odată cu avantajul din apărare, controlul Spaniei asupra meciului nu a făcut decât să crească.

După o primă repriză aflată sub așteptări, toată lumea spera ca Franța să revină în forță, dar Spania, din ce în ce mai încrezătoare, a preluat din nou controlul, Porro realizând o frumoasă combinație cu Dani Olmo înainte de a înscrie al doilea gol.

Cu puțin mai mult de o jumătate de oră la dispoziție pentru a-și salva campania, Franța a fost din nou împiedicată.

Spania a rămas calmă, stăpână pe sine și plină de clasă până la final și, în cele din urmă, a dus meciul la bun sfârșit fără probleme.

Pentru Franța, speranțele de a ajunge la a treia finală consecutivă s-au spulberat, echipa urmând să joace sâmbătă meciul pentru locul trei, care va marca sfârșitul unei ere: antrenorul Didier Deschamps urmând să plece din fruntea echipei naționale după 14 ani.

Potrivit statisticilor de pe Flashscore, Franța a avut 49% posesie, 10 șuturi totale și 3 pe poartă, dar 0 ocazii mari, în timp ce Spania a avut 51% posesie, 10 șuturi totale și 2 pe poartă, dar 3 ocazii mari.

Argentina - Anglia, meciul care i-a adus lui Messia o nouă finală de Cupă Mondială

Un nou episod dramatic din rivalitatea istorică dintre Anglia și Argentina s-a consumat miercuri seară (15 iulie) pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta. Messi va juca cea de-a treia finală de Mondial din carieră, după ce Argentina ajunge pentru a doua oară consecutiv în ultimul act.

Cele două naționale au practicat un joc prudent într-o primă repriză lipsită de mari ocazii, duelul de la Atlanta fiind deseori fragmentat din pricina faulturilor dure comise în special la mijlocul terenului.

Anglia a bifat o primă șansă în minutul 32, John Stones trimițând pe lângă poarta lui Emiliano Martinez cu o lovitură de cap, după o fază fixă.

La poarta lui Pickford, cea mai mare șansă a argentinienilor a venit din gheata lui Enzo Fernandez: mijlocașul lui Chelsea a trimis un șut puternic de la mare distanță, balonul trecând destul de aproape pe deasupra bării transversale.

Unda de șoc a venit la Atlanta în minutul 55: campioana mondială Argentina s-a văzut condusă grație unei reușite semnate de Anthony Gordon, jucătorul Barcelonei punctând după o centrare bună venită de la Morgan Rogers.

Argentina a preluat controlul partidei și a început să atace în valuri. Cea mai mare ocazie a venit în minutul 75, când Alexis Mac Allister a trimis mingea în bară din aproximativ cinci metri.

Presiunea sud-americanilor a crescut, iar Anglia a renunțat treptat la intențiile ofensive. Thomas Tuchel a încercat să închidă meciul în minutul 82, când i-a introdus pe Nico O’Reilly și Dan Burn în locul lui Reece James și Declan Rice.

Campioana mondială a restabilit egalitatea în minutul 87, după o acțiune colectivă spectaculoasă. Enzo Fernandez a primit mingea în careu și a finalizat cu calm, fără șanse pentru Jordan Pickford.

Golul a schimbat complet atmosfera partidei. Argentina a continuat asediul, în timp ce Anglia nu a mai reușit să îndepărteze jocul din apropierea propriei porți.

De la margine au fost arătate nouă minute de prelungire, iar presiunea sud-americanilor a produs și golul victoriei. Intrat de pe banca de rezerve, Lautaro Martínez a trimis mingea în poartă și a completat revenirea spectaculoasă a Argentinei.

Anglia, care conducea cu 1-0 în minutul 87, s-a văzut învinsă cu 2-1 după un final dramatic. Campioana mondială a obținut astfel calificarea în a doua finală consecutivă și va încerca să devină prima națională care își apără trofeul după Brazilia, în 1962.