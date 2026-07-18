Ultimele curse ale tramvaielor Tatra au loc în acest weekend. Primăria Capitalei: „Puteți să vă luați rămas-bun de la un simbol”

1 minut de citit Publicat la 18:27 18 Iul 2026 Modificat la 18:51 18 Iul 2026

Tramvaiele Tatra vor circula sâmbătă pe liniile 7, 23, 11, 47 și 41 / Sursa foto: Facebook/ Societatea de Transport Public Bucuresti

Ultimele curse ale tramvaielor Tatra au loc în acest weekend, a transmis, sâmbătă, Primăria Municipiului București. Potrivit instituției, bucureștenii vor putea călători în curse speciale organizate înainte ca tramvaiele să fie scoase definitiv din circulație, după 53 de ani de activitate.

Tramvaiele Tatra vor circula sâmbătă pe liniile 7, 23, 11, 47 și 41, iar duminică pe linia 35.

„ULTIMELE ZILE DE TATRA

Tot în acest weekend, tramvaiele #Tatra își scriu ultimele file de istorie, în București.

Azi, puteți călători cu ele pe liniile 7, 23, 11, 47 și 41.

Iar duminică pe linia lui 35.

Festivalul Tatra se încheie mâine cu o surpriză: Porți deschise la Depoul Militari, între 11.00 și 16.00.

Puteți vedea o expoziție de vehicule istorice, spațiu expozițional Tatra, puteți pleca în curse și lua rămas bun de la un simbol al transportului public bucureștean.

Ne bucurăm de oraș într-un ritm diferit! Fără gălăgie, fără zgomot!”, a precizat Primăria Capitalei, pe pagina sa de Facebook.

Și Societatea de Transport București (STB) a transmis că, pentru această ocazie, vor circula:

un tramvai Tatra solo roșu;

un tramvai Tatra solo alb;

două tramvaie Tatra cuplate, roșii;

două tramvaie Tatra cuplate, albe.

„Vă așteptăm să însoțiți aceste vehicule emblematice în ultima lor călătorie pe străzile din București”, au transmis și reprezentanții STB, pe pagina de Facebook a instituției.

Primăria Capitalei cumpără 79 de tramvaie

De asemenea, Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat, în urmă cu câteva săptămâni, că va cumpăra 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi pentru Capitală, cu fonduri europene, în cadrul unui amplu proces de modernizare a transportului public.

Potrivit instituției, acestea vor fi dotate cu aer condiționat, sisteme audio-video de informare a călătorilor, camere video și prize USB.

PMB a mai precizat că cele 79 de tramvaie noi sunt legate de două proiecte importante pentru București: