Un urmărit internațional pentru trafic de droguri de mare risc a fost găsit într-o mansardă din Iași

1 minut de citit Publicat la 13:13 18 Iul 2026 Modificat la 13:14 18 Iul 2026

Un urmărit internațional pentru trafic de droguri de mare risc a fost găsit într-o mansardă din Iași. FOTO Poliția Română

Un bărbat urmărit la nivel național și internațional a fost prins sâmbătă dimineață de polițiștii ieșeni. El se ascundea într-o încăpere improvizată în mansarda unui imobil din comuna Popricani și avea de executat o pedeapsă de șapte ani și nouă luni de închisoare pentru infracțiuni legate de droguri.

Bărbatul a fost găsit sâmbătă de polițiștii Biroului Urmăriri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

La operațiune au mai participat polițiști ai Secției nr. 3 Poliție Rurală Popricani, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Iași și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

În urma verificărilor, polițiștii l-au găsit ascuns într-o încăpere improvizată din interiorul mansardei unui imobil din comuna Popricani.

Pe numele său, Tribunalul Iași emisese, la 24 septembrie 2025, un mandat de executare a unei pedepse de șapte ani și nouă luni de închisoare. Bărbatul fusese condamnat pentru infracțiuni privind regimul drogurilor.

Potrivit anchetatorilor, acesta a fost prins în 2020, în municipiul Iași, în timp ce deținea droguri de risc și de mare risc. Substanțele au fost păstrate atât pentru vânzare, cât și pentru consum propriu.

După capturare, bărbatul a fost dus la sediul IPJ Iași, iar ulterior a fost încarcerat în Penitenciarul Iași, unde urmează să-și execute pedeapsa.