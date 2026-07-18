Record de înscrieri la UMF „Carol Davila”. Peste 800 de persoane candidează pe 190 de locuri la Stomatologie

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Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti raportează anul acesta cel mai mare număr de candidaţi înregistrat vreodată la concursul de admitere pentru studiile de licenţă: 6.916 persoane s-au înscris pentru cele 1.947 de locuri disponibile în sesiunea iulie 2026, potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de instituţie, citat de Agerpres.

Proba scrisă este programată duminică, 26 iulie, de la ora 09:00.

„Numărul record de candidaţi înscrişi în acest an la concursul de admitere pentru programele de studii universitare de licenţă ale Universităţii de Medicină şi Farmacie 'Carol Davila' din Bucureşti confirmă, încă o dată, încrederea de care se bucură instituţia noastră şi prestigiul academic construit prin performanţă, responsabilitate şi excelenţă, reprezentând cea mai valoroasă recunoaştere a calităţii actului educaţional şi a standardelor academice pe care universitatea le promovează. Le transmit tuturor candidaţilor cele mai bune gânduri şi le doresc mult succes la concursul de admitere, exprimându-mi convingerea că viitoarea generaţie de studenţi ai UMF 'Carol Davila', formată într-un mediu academic de excelenţă, va continua tradiţia universităţii şi va contribui, prin profesionalism, integritate şi performanţă, la dezvoltarea medicinei româneşti şi la consolidarea unui sistem de sănătate modern, centrat pe pacient şi pe calitatea actului medical”, a declarat rectorul instituţiei, prof. univ. dr. Viorel Jinga.

Pentru anul universitar 2026-2027, universitatea a scos la concurs 985 de locuri la Medicină (725 la buget şi 260 cu taxă), 274 la Medicină dentară (190 la buget, 84 cu taxă), 114 la Farmacie (94 la buget, 20 cu taxă) şi 574 la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (314 la buget, 260 cu taxă).

O noutate a acestei sesiuni este că admiterea la toate programele de licenţă ale Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală se face, pentru prima dată, exclusiv pe bază de dosare.

La programele cu probă scrisă, competiţia cea mai acerbă se înregistrează la Medicină Dentară – 800 de candidaţi pentru 190 de locuri bugetate – şi la Medicină, unde 2.727 de candidaţi vizează cele 725 de locuri de la buget, din care 20 au fost deja ocupate de olimpici naţionali şi internaţionali admişi fără concurs. La Farmacie, 107 candidaţi concurează pentru 94 de locuri bugetate, iar la Moaşe şi Asistenţă Medicală s-au înscris 3.282 de candidaţi.

Pentru cei ale căror medii nu vor fi suficiente pentru locurile de la buget, sesiunea din iulie pune la dispoziţie 656 de locuri cu taxă.

Ca şi în anii anteriori, înscrierea şi depunerea documentelor obligatorii (scanate în format PDF) s-au făcut integral online, pe platforma dedicată concursului de admitere.