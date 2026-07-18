Președintele Ungariei a promulgat propria demitere: „Semnătura mea reprezintă ultimul act al datoriei mele prezidenţiale”

Tamas Sulyok a precizat că, prin promulgarea legii, şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de Legea Fundamentală / foto: Getty Images

Preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, a promulgat cel de-al 17-lea amendament la Legea Fundamentală, care prevede încetarea mandatului şefului statului în funcţie în ziua următoare intrării în vigoare a modificării constituţionale, transmite MTI sâmbătă, citată de Agerpres.

Într-un mesaj video publicat pe reţelele sociale, Sulyok a declarat că preşedintele nu are competenţa constituţională de a trimite amendamentele constituţionale la Curtea Constituţională pentru un control de fond, astfel că nu dispune de mijloace legale pentru a contesta actualul amendament, chiar dacă acesta ar putea intra în conflict cu anumite principii constituţionale.

Şeful statului a precizat că, prin promulgarea legii, şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de Legea Fundamentală, după o analiză atentă a opţiunilor juridice şi a propriei conştiinţe.

"Semnătura mea reprezintă ultimul act al datoriei mele prezidenţiale şi un semn al respectului meu deplin pentru instituţia preşedintelui, în orice împrejurare", a declarat Tamas Sulyok.

Amendamentul a fost promovat de guvernul premierului Peter Magyar, liderul partidului TISZA (Respect şi Libertate), formaţiune de centru-dreapta, proeuropeană şi anticorupţie, care a câştigat alegerile din aprilie cu o majoritate de două treimi, aminteşte Reuters.

Tamas Sulyok, ales în 2024 de Parlamentul ungar cu sprijinul majorităţii Fidesz-KDNP conduse de fostul premier Viktor Orban, a fost criticat de noul guvern pentru apropierea sa de fostul regim. În Ungaria, preşedintele este ales de Parlament pentru un mandat de cinci ani, şi nu prin vot direct.