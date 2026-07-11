Premierul Magyar îl pune pe Preşedintele Sulyok să-şi semneze propria demitere

„Dacă acesta refuză să-l promulge, el va fi oricum demis apoi de Parlament”, a anunţat sâmbătă premierul Peter Magyar. Foto: Getty Images

Noul Parlament al Ungariei va aproba, luni, un amendament constituţional care conţine o dispoziţie ce pune capăt mandatului preşedintelui în exerciţiu al Ungariei, Tamas Sulyok. „Dacă acesta refuză să-l promulge, el va fi oricum demis apoi de Parlament”, a anunţat sâmbătă premierul Peter Magyar, într-o postare pa Facebook preluată de agenţia MTI, potrivit Agerpres.

„Luni, Adunarea Naţională va aproba al 17-lea amendament la Legea Fundamentală. Preşedintele republicii va avea la dispoziţie cinci zile să-l semneze. Dacă nu o face, o procedură de demitere împotriva lui ar putea fi lansată în parlament”, a indicat noul premier ungar.

Noul premier conservator pro-UE, Peter Magyar, a cerut în mod repetat îndepărtarea din funcţii a preşedintelui Tamas Sulyok şi a celorlalte „marionete” ale fostului premier conservator şi naţionalist Viktor Orban.

La două luni după ce a depus jurământul pe 9 mai, Peter Magyar îşi continuă ofensiva cu o viteză ameţitoare pentru a realiza „schimbarea de regim"”promisă în seara victoriei sale zdrobitoare la alegerile parlamentare din aprilie.

El a anunţat luna trecută „Operaţiunea Focul Purificator”, care include revizuirea Constituţiei, argumentul pe care-l invocă fiind acela de a preveni în viitor o nouă concentrare a puterii cum a fost în epoca Orban.

Înaintea adoptării acestei revizuiri constituţionale, care trebuie precedată de o consultare publică, noul parlament este chemat să voteze un amendament în 12 puncte care include, printre altele, demiterea preşedintelui Tamas Sulyok, ales de precedentul legislativ în care partidul Fidesz al lui Orban era majoritar.

Alte iniţiative promovate de Peter Magyar, al cărui partid Tisza are o majoritate confortabilă de peste două treimi în parlament, se concentrează pe măsurile „anticorupţie”, urmând să fie creat un organism denumit „Oficiul Naţional pentru Protecţia şi Recuperarea Activelor”, care va putea ancheta oficialii fostei puteri. În plus, Ungaria va adera la parchetul european EPPO.

Noul premier a lansat şi un atac spectaculos asupra mass-mediei publice, pe care o acuză de partizanat în favoarea lui Orban. Marţi, principalul canal de televiziune şi cel al radioului şi-au retras emisiunile de ştiri, în aşteptarea constituirii unor noi structuri editoriale ale acestora.

Partidul Fidesz acuză astfel o tentativă de constituire a „unui regim autocratic”, adică acelaşi lucru pentru care Viktor Orban a fost acuzat când era la putere.