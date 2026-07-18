Povestea trofeului Cupei Mondiale: sculptorul italian care a creat unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale fotbalului

2 minute de citit Publicat la 20:22 18 Iul 2026 Modificat la 20:22 18 Iul 2026

Trofeul pentru câștigătorii Cupei Mondiale de Fotbal FIFA 2026. Sursa foto: Getty Images

Trofeul Cupei Mondiale a fost creat de sculptorul italian Silvio Gazzaniga, care și-a dorit să surprindă într-o singură operă lupta sportivilor, bucuria suporterilor și momentul victoriei, scrie Euronews.

Duminică, 19 iulie, una dintre finalistele Cupei Mondiale 2026, Spania sau Argentina, va ridica celebrul trofeu, însă puțini cunosc povestea obiectului care a devenit unul dintre cele mai recunoscute simboluri ale fotbalului.

Trofeul a fost proiectat la Milano, după ce Brazilia a intrat în posesia definitivă a vechiului trofeu Jules Rimet, în urma celui de-al treilea titlu mondial cucerit în 1970.

Atunci, FIFA a organizat un concurs internațional pentru realizarea unui nou trofeu.

Concursul a fost câștigat de Silvio Gazzaniga, pe atunci în vârstă de 50 de ani.

Sculptorul a mărturisit că a proiectat trofeul în atelierul său din cartierul Brera, din Milano. Designul ales reprezintă două siluete umane care se înalță în spirală și susțin un glob pământesc.

Fiul sculptorului, Giorgio Gazzaniga, își amintește că tatăl său a realizat numeroase schițe până să ajungă la forma finală.

„A desenat foarte multe variante, iar în cele din urmă a dezvoltat ideea unui glob susținut de două spirale asemănătoare structurii ADN-ului, care se ridică spre cer”, a povestit acesta.

Silvio Gazzaniga, care a murit în 2016, la vârsta de 95 de ani, a studiat la Academia de Arte Frumoase Brera din Milano, după care a lucrat pentru compania italiană G.D.E. Bertoni, specializată în realizarea de trofee.

De-a lungul carierei sale, el a creat și alte trofee celebre din fotbal, printre care Cupa UEFA, Supercupa UEFA și Cupa Intercontinentală.

Surprinderea luptei pentru victorie

Designul proiectat de Gazzaniga a depășit peste 50 de alte înscrieri trimise de artiști din 25 de țări.

În loc să trimită schițe, el a realizat și un prototip din ipsos la dimensiuni naturale, permițând juriului să evalueze trofeul ca pe un obiect finit, potrivit fiului său.

„Există lumea, care stă deasupra tuturor lucrurilor, există efortul atletului, există mișcarea atletului în interiorul metalului, iar corpul atletului este aspru, robust, căci a suferit, a trebuit să lupte și s-a zbătut pentru victorie”, a spus fiul acestuia.

„Această victorie este exprimată prin brațe care seamănă cu aripile Victoriei, surprinzând nu doar triumful atletului, ci și jubilația fanului”, a mai adăugat el.

De ce câștigătorii nu păstrează trofeul original

Trofeul Cupei Mondiale, ridicat de echipa câștigătoare la finala competiției, are 36 de centimetri înălțime și este realizat din aur de 18 carate. Baza sa este decorată cu două inele din malachit verde, un detaliu care simbolizează terenul de fotbal.

Deși este prezentat campioanei la ceremonia de premiere, trofeul nu rămâne în posesia echipei. După încheierea turneului, acesta este returnat FIFA și este păstrat la sediul organizației din Elveția până la următoarea ediție a Cupei Mondiale.

În schimb, echipa câștigătoare primește o replică placată cu aur.