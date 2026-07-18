Telecabina de la Bâlea s-a defectat. 18 turiști sunt coborâți cu ajutorul unor cabluri speciale

1 minut de citit Publicat la 15:50 18 Iul 2026 Modificat la 16:02 18 Iul 2026

Telecabina de la Bâlea s-a defectat. 18 turiști sunt coborâți cu ajutorul unor cabluri speciale

Telecabina în zona Bâlea s-a defectat, sâmbătă, iar 18 persoane sunt coborâte cu ajutorul unor cabluri speciale.

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Cei 18 turişti blocaţi la înălţime, în cele două cabine ale Telecabinei de la Bâlea, sunt evacuaţi, aceştia fiind coborâţi cu ajutorul unor cabluri speciale până la sol, de unde sunt preluaţi de salvamontişti, a anunţat şeful Serviciului Public Judeţean Salvamont Sibiu, Dan Popescu.



Potrivit acestuia, turiştii au fost blocaţi din cauza unei defecţiuni tehnice la telecabină.



"Situaţia nu este una gravă, iar persoanele sunt în siguranţă, fiind asistate atât de personalul telecabinei, cât şi de salvatorii montani", a precizat Dan Popescu.



Telecabina de la Bâlea face posibil transportul pe cablu între Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş. Această distanţă poate fi parcursă şi pe şosea, pe Transfăgărăşan.

În paralel, o altă echipă Salvamont desfășoară o intervenție pe traseul turistic dintre Cabana Negoiu și Vârful Negoiu, unde acordă primul ajutor unei femei de 71 ani, din Bucuresti care a suferit o entorsă la picior.