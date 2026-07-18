Florin Manole: „Problemele din legea salarizării sunt rezolvabile. Vom face o lege acceptabilă, nu căutăm nod în papură”

Florin Manole, fostul ministru al Muncii. sursa foto: Hepta

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole (PSD), spune că a purtat discuţii cu părţile implicate pe marginea proiectului legii salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice şi că, în urma acestora, au fost identificate câteva probleme „rezolvabile”, relatează News.ro.

„Le vom strânge pe toate într-un set de recomandări, sugestii, amendamente, nu ştiu cum să le spun, dar cu certitudine ele vor fi menite să îmbunătăţească legea, să o facă acceptabilă şi pentru sindicate şi pentru lucrători, în păstrarea prudenţei bugetare. Nu căutăm nod în papură şi eventuale amendamente care să nu fie sustenabile”, explică el.

Sâmbătă, Manole a precizat că a încercat, în dialogul cu sindicatele, să afle care sunt „eventualele problemele ale acestei ultime forme” a legii salarizării bugetarilor, și susține că neajunsurile identificate sunt „rezolvabile”.

„Care ar fi aceste probleme? O să vi le enumăr pe câteva dintre ele. De exemplu, profesorul debutant din preuniversitar, cu dirigenţie, câştigă mai mult decât profesorul debutant din universitar, în condiţiile în care e evident că cei din mediul universitar au un alt nivel de pregătire în momentul în care debutează în profesie. Mai sunt inadvertenţe în ceea ce priveşte, de exemplu, comparaţia dintre bibliotecar şi conferenţiar universitar. Sigur că ne-am aşteptat ca un conferenţiar universitar să aibă un coeficient mai bun şi câştig salarial mai mare. Din păcate, în această ultimă formă, lucrurile sunt exact invers, dar şi asta se poate corecta pe coeficienţi”, a exemplificat Florin Manole.

În opinia sa, ar fi nevoie de o prevedere legală aplicabilă învăţământului universitar, care să permită unui cadru didactic implicat într-un proiect de cercetare să îşi majoreze veniturile pe această cale.

Manole a arătat că legea în vigoare le dă deja profesorilor universitari care lucrează în proiecte de cercetare posibilitatea de a cumula veniturile.

„Evident că această posibilitate trebuie să existe, acest drept al celor din mediul universitar de a-şi suplimenta veniturile prin proiecte proprii. Sunt câteva puncte, mai sunt şi altele, probabil că şi mâine (duminică - n.r.) vor fi nişte concluzii. Le vom strânge pe toate într-un set de recomandări, sugestii, amendamente, nu ştiu cum să le spun, dar cu certitudine ele vor fi menite să îmbunătăţească legea, să o facă acceptabilă şi pentru sindicate şi pentru lucrători, în păstrarea prudenţei bugetare. Nu căutăm nod în papură şi eventuale amendamente care să nu fie sustenabile”, a adăugat social-democratul.