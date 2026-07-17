SPP a luat pistolul primit cadou de Nicușor Dan de la Erdogan: „Nu l-am văzut. Mi-au cerut cumva acordul să-l ia ei”

1 minut de citit Publicat la 19:20 17 Iul 2026 Modificat la 19:20 17 Iul 2026

Nicușor Dan a primit de la Erdogan un pistol Gumusay și gloanțe. Arma va trece în custodia SPP. FOTO: Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan a povestit, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Observator, ce s-a întâmplat cu pistolul pe care l-a primit cadou de la omologul turc, Recep Tayyip Erdogan: arma a rămas în custodia Serviciului de Protecție și Pază, iar șeful statului nici măcar nu a apucat să o vadă.

Întrebat de reporterul Bianca Iacob dacă îi place pistolul, președintele a răspuns: „Nu l-am văzut. Dar chiar mai devreme discutam că trebuie să-l probăm în poligon”.

Șeful statului a explicat că ultima dată când a tras cu o armă adevărată a fost în perioada stagiului militar.

„În armată. Am făcut armata 9 luni la Bacău. De atunci nu am mai tras. Și am mai tras la târg, la târgul de echipamente, când am fost cu băiețelul, dar nu era glonț adevărat, era flux electromagnetic”, a declarat Nicușor Dan.

Cadoul primit la Ankara a fost preluat de ofițerii SPP chiar în seara vizitei, cu acordul Președintelui.

„Cei de la SPP mi-au spus în seara aia, când am plecat de la Ankara: «Ați primit un pistol, o să-l păstrăm». Mi-au cerut cumva acordul să-l ia ei”, a mai explicat acesta.

Interviul a fost realizat de reporterul Observator Bianca Iacob, în trenul special, la întoarcerea președintelui de la prima sa vizită la Kiev.