12 paturi noi de ATI la „Marie Curie”, construite din PNRR, riscă să rămână goale. Rogobete: „Nu are cine să lucreze acolo”

Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății. Sursa foto: Agerpres

Corpul nou de clădire construit din PNRR la Spitalul „Marie Curie”, cu 12 paturi suplimentare de terapie intensivă pentru nou-născuți, riscă să rămână nefuncțional pentru că nu are cine să lucreze în el. Avertismentul vine de la fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, care a explicat, la Antena 3 CNN, cum s-a ajuns la situația în care cinci paturi de ATI au fost scoase temporar din activitate în aceeași secție.

Cinci paturi scoase din activitate la „Marie Curie”

Conducerea Spitalului „Marie Curie” a solicitat scoaterea temporară din activitate a cinci locuri din secția de Terapie Intensivă Nou-născuți, după ce șapte asistente și-au dat demisia.

Șeful secției, medicul Cătălin Cîrstoveanu, a explicat că legislația prevede o asistentă la unu-doi pacienți, dar în realitate se ajunge la una la cinci-șase paturi. Ar fi nevoie de 13 asistente; secția are cinci-șase.

„Mai bine să nu-i văd murind aici și să știu că se întâmplă în altă parte”, a declarat acesta la Antena 3 CNN.

Cum s-a ajuns aici: tăierea de 10% la cheltuiala de personal

Rogobete a povestit că, în ianuarie, a semnalat public presiunea pusă pe Ministerul Sănătății.

„Gândiți-vă că anul acesta, în ianuarie, tot la dumneavoastră în emisiune, după o întâlnire de la Guvern, am intrat destul de revoltat, pentru că mi s-a cerut să fac economie ca ministru în funcție, fiind cu cheltuiala de personal în sistemul de sănătate tăiată cu 10%”, a declarat fostul ministru al Sănătății vineri seara, la Antena 3 CNN.

Fostul ministru a descris și logica de la acel moment.

„Premierul Ilie Bolojan, așa cum am spus, și echipa de «reformiști care salvează România» au spus că, dacă nu tai sporurile... pentru că, mă rog, la ce s-au gândit? Gândirea atunci era să tăiem din sporuri și din venituri. Dacă nu reușim, atunci să dăm afară 10% din angajații spitalelor unde au grad mic de ocupare, pentru a face această economie la cheltuiala de personal”, mai spune Rogobete.

Paradoxul PNRR: clădiri noi, fără oameni

Și ne întoarcem la spitalul „Marie Curie”, unde investiția a fost făcută, dar personalul lipsește.

„Gândiți-vă că este fără logică tot ceea ce se întâmplă la Marie Curie. Acolo unde ați dat exemplu, la doctorul Cîrstoveanu, doar ce s-a construit din PNRR un corp nou de clădire unde s-a suplimentat cu încă 12 paturi de ATI pentru nou-născuți, față de ceea ce aveau înainte. Adică o construcție nouă, gata, din PNRR, care nu va fi funcțională pentru că nu are cine să lucreze acolo” – Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății.

„Marie Curie” nu e un caz izolat

Fostul ministru a avertizat că situația se repetă în cele mai mari unități din țară.

„Vă dau eu câteva exemple unde o asistentă lucrează la șase pacienți critici și unde un medic aleargă între sala de operație și paturile de terapie intensivă, pentru că nu există personal. De exemplu, Spitalul Universitar din București are cea mai mare secție de ATI din România, unde asistentele, infirmierele, ba chiar și medicii sunt insuficienți; Spitalul Județean din Timișoara... și pot continua. Toate aceste unități mari în care există secții de terapie mari, cu multe paturi, cu cazuri grele, care au nevoie de asistență medicală continuă, au deficit de personal”, mai spune acesta.

Rogobete a precizat că a fost modificată legislația privind gărzile, împreună cu sindicatele, dar că măsura nu rezolvă fondul problemei: „Deja am modificat legislația împreună cu sindicatele, să fie gărzile de 12 ore, flexibile, mă rog, dar tot resursa umană este insuficientă”.