Antena 3 CNN Politică Bogdan Ivan spune că proiectele din energie lansate de Bolojan sâmbătă au fost iniţiate de el: "Vor aduce facturi mai mici"

Bogdan Ivan spune că proiectele din energie lansate de Bolojan sâmbătă au fost iniţiate de el: "Vor aduce facturi mai mici"

M.P.
<1 minut de citit Publicat la 14:57 18 Iul 2026 Modificat la 14:57 18 Iul 2026
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bogdan ivan conferinta de presa la sediul PSD
Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan. Foto: Agerpres

Fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a transmis, sâmbătă, după ce Ilie Bolojan, premier şi ministru interimar la Energie, a anunţat că a semnat două ordine prin care s-ar reduce facturile la energie (pentru un ghid în vederea instalării de contoare inteligente și pentru o schemă care are în vedere creșterea capacităților de stocare) că proiectele au fost lansate de el. "Sunt investiții concrete, care vor aduce facturi mai mici și o rețea mai stabilă", a declarat Ivan.

Bogdan Ivan a prezentat şi calendarul acestor proiecte.

"250 de milioane de euro pentru baterii de stocare și 800.000 de contoare inteligente! Mă bucur că două proiecte pe care le-am inițiat la Ministerul Energiei, au fost continuate si au fost lansate astăzi! Pe lângă contoarele inteligente se vor instala 2.174 MWh în noi capacități de stocare. 

Sunt investiții concrete, care vor aduce facturi mai mici și o rețea mai stabilă.

Calendarul este clar: 

  • în decembrie am depus la Comisia Europeană solicitarea de finanțare, care a fost aprobată;
  • în ianuarie am pus ghidurile în consultare; 
  • în aprilie le-am lansat în transparență publică. Acum, au fost publicate", a postat Ivan pe Facebook.
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Etichete: Bogdan Ivan Ministerul Energiei Ilie Bolojan

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