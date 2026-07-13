Noi detalii în cazul fotbalistului mort după Cupa Mondială 2026: Jayden Adams ar fi fost tratat greșit pentru o toxiinfecție alimentară

Fotbalistul sud-african, Jayden Adams. Foto: Profimedia Images

Răsturnare de situaţie în cazul fotbalistului sud-african Jayden Adams, în vârstă de 25 de ani, care a murit la doar câteva zile după ce a jucat la Cupa Mondială 2026. Dacă inițial se mergea pe varianta sinuciderii, acum poliţiştii iau acum în calcul ipoteza unei toxiinfecții alimentare, tratată greșit.

Moartea lui Jayden Adams rămâne încă un mister. Fotbalistul a fost găsit mort într-o suburbie a orașului Cape Town. Avea 25 de ani și jucase un rol esențial în revenirea Africii de Sud la Cupa Mondială, după o absență de 16 ani, evoluând în primele trei meciuri ale turneului, înainte de a rămâne pe banca de rezerve la ultima partidă, cea împotriva Canadei, meci în urma căruia echipa națională a fost eliminată.

După descoperirea trupului neînsuflețit, presa din Africa de Sud a speculat imediat că ar fi vorba despre o sinucidere, făcând legătura cu recenta pierdere a bunicii sale și cu o stare de depresie care, potrivit persoanelor din anturajul său, se agravase în ultimele săptămâni.

Pe de altă parte, publicația Corriere della Sera susține că decesul sportivului a fost cauzat, de fapt, de o toxiinfecție alimentară, fiind exclusă orice intenție criminală sau gest extrem.

Se pare că fotbalistul se prezentase la spital cu simptome specifice unei suspiciuni de toxiinfecție alimentară, o afecțiune care ar fi putut fi subestimată sau chiar tratată cu medicația greșită de către o asistentă fără experiență.

Anchetatorii au petrecut mai multe ore examinând locuința sportivului, situată într-o zonă retrasă și plină de vegetație.