Tăria de a transforma visurile în realitate | Români care dezvoltă România

Undeva, în apropiere de Ploiești, s-a distilat un vis și a început o tradiție. În crama de la Bucov, se desăvârșește primul whisky single malt produs în România.

Ideea de a face un whisky în România a fost multă vreme privită cu scepticism sau curiozitate. Așa că puțini au îndrăznit să spere că am putea produce vreodată cea mai complexă categorie - single malt.

"Povestea are peste douăzeci și aproape patru ani de zile. Deci e muncă și totul a pornit undeva în 99. Single malt în categoria whisky este regele”, mai spus Nawaf Salameh.

Și nu orice țară își permite să producă. Majoritatea celor care o fac sunt țări cu tradiție sau cu nivel de trai ridicat, un grup extrem de select. După mai mult de 20 de ani de la primul gând și la scurt timp după ce a primit distincția Keeper of Quaich, Nawah Salameh trece la fapte.

"Este o recunoaștere globală. Nu e că doar hai sa zicem ca poți să o produci sau poți să o vinzi, da, trebuie să știi ce înseamnă", a mai precizat Nawaf Salameh, Președinte Fondator Alexandrion Group.

Și România, deși nu e Scoția, Statele Unite sau Japonia, țările care domină aceasta categorie, are avantajele ei. Orzul de foarte bună calitate, apa pură din dealurile subcarpatice, clima ideală , specialiștii de top și ambiția lui Nawaf Salameh de a produce single malt în această țară au fost ingredientele succesului.

“Eu pur și simplu am avut curajul și am zis că se poate. Am orzul meu, am apa mea, am clima mea, am totul și îmi lipsește la sfârșit o nouă aroma", a mai adăugat preşedintele fondator Alexandrion Group.

Majoritatea expresiilor de whisky single malt produs în România au fost maturate în butoaie ex - Kentucky Bourbon, din stejar alb american și apoi finisate în butoaie de vin provenite din diferite țări: România, Spania, Franța sau Italia. Sortimentul Fetească Neagră a fost maturat în butoaie din cramele grupului, o alta premieră pe piața mondială de whisky single malt.

“Mă duc peste italian și îi spun, câte vinuri frumoase ai tu acolo? Păi am și Chianti, am și Barolo. Și le spun, te rog frumos, atunci când vezi că golești butoaiele tale de Barolo, le vreau eu. Ne-am dus peste francezi și am luat de la cele mai bune vinuri de la ei, am luat butoaie de la Cognac. Nimeni nu a mai făcut-o în Cipru, cu cel mai renumit vin, Commandaria, care este un vin folosit în slujbe, în biserici”, a mai adăugat Nawaf Salameh.

Planurile sunt ambițioase. Povestea primului whisky single malt produs în România inspirat din ce avem noi mai bun, continuă si se propagă la nivel global.

"Eu vreau să cred că single malt pentru România este speranța, hai să așezăm lucrurile cât mai repede, hai să fim o națiune puternică. Avem, se poate, hai să luăm înapoi ce merităm!", a mai spus Nawaf Salameh, Președinte Fondator Alexandrion Group.