Air China va zbura de la Beijing la București din septembrie 2026

1 minut de citit Publicat la 21:09 02 Iul 2026 Modificat la 21:23 02 Iul 2026

Durata zborurilor dintre capitala Chinei şi capitala României va fi de circa 10 ore şi jumătate. Sursa foto: Getty Images

Bucureștiul va avea zboruri directe spre Beijing. Compania aeriană Air China va inaugura prima sa rută din China spre țara noastră la începutul lunii septembrie 2026, relatează platforma BoardingPass.ro. Aceasta va zbura și între București și Croația. Pasagerii vor ajunge din Beijing la București în aproximativ 10 ore și jumătate, iar între București și Zagreb timpul estimat de zbor este o oră şi 10 minute.

Potrivit sursei citate, Air China va inaugura ruta regulată dintre Aeroportul Internaţional Beijing Capital și Aeroportul Internațional "Henri Coandă" (Otopeni), vineri, 4 septembrie 2026. Zborurile vor fi operate de trei ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri.

Compania aeriană Air China va zbura şi între Aeroportul Otopeni şi aeroportul din Zagreb, capitala Croaţiei. Zborurile directe între Beijing și București vor fi operate cu avioane de tip Airbus A330-200.

Avioanele Airbus A330-200 din flota companiei aeriene chineze au trei configuraţii diferite. Acestea pot transporta 12 pasageri la clasa business şi 271 la clasa economică, 30 la clasa business şi 207 la clasa economică sau 18 pasageri în clasa business şi 247 în clasa economică.

Durata zborurilor dintre capitala Chinei şi capitala României va fi de circa 10 ore şi jumătate, iar cea a zborurilor dintre Bucureşti şi Zagreb va fi de aproape o oră şi 10 minute.

Biletele de avion pentru zborurile Air China de pe ruta Beijing - Bucureşti - Zagreb - Bucureşti - Beijing vor fi disponibile pentru rezervare pe site-ul companiei aeriene chineze în următoarele zile.

Compania aeriană Air China va vinde bilete de avion şi pe zborurile dintre Bucureşti şi Zagreb şi retur, fără conexiune spre şi dinspre China.

În prezent, singurele zboruri fără escală operate între România şi China sunt cele cargo ale companiei aeriene româneşti Romcargo Airlines, pe ruta Bucureşti - Ürümqi.

Ruta Beijing - Bucureşti va fi a doua rută regulată lung-curier operată spre şi dinspre ţara noastră, după cea dintre capitala României şi aeroportul JFK din New York (SUA), operată de HiSky.