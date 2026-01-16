ANAF poate stabili din oficiu CAS și CASS. Cui se aplică și în ce condiții, care e procedura și cum se poate contesta

3 minute de citit Publicat la 09:27 16 Ian 2026 Modificat la 09:28 16 Ian 2026

ANAF poate stabili din oficiu CAS și CASS. Cui se aplică și în ce condiții. sursa: Inquam Photos / Alex Nicodim

Ordinul 2.735 din 23 decembrie 2025, emis de președintele ANAF și publicat în Monitorul Oficial în 14 ianuarie, aprobă procedura prin care Fiscul poate stabili din oficiu contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru persoane fizice care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative (declarația unică) pentru anul 2024.

Când se aplică procedura

Procedura se aplică atunci când o persoană fizică avea obligația să declare CAS și/sau CASS (de regulă prin Declarația unică), dar nu a făcut-o pentru anul fiscal 2024.

Stabilirea din oficiu se face în perioada de prescripție a dreptului ANAF de a stabili creanțe fiscale. Nu se aplică pentru perioadele pentru care contribuabilul a fost deja supus inspecției fiscale.

Cui i se aplică

1) Pentru CAS (pensie)

În principal, vizează persoanele fizice care:

au realizat venituri din activități independente și/sau drepturi de proprietate intelectuală pentru care se datorează CAS;

au estimat inițial sub plafon, dar venitul realizat ajunge cel puțin la 12 salarii minime brute (la reperul legal folosit de procedură);

nu au declarat CAS datorată.

Procedura mai acoperă și situații cu venituri asimilate salariilor obținute din străinătate (de exemplu remunerații/indemnizații pentru funcții de tip administratori, membri CA/CS etc.), dacă persoana nu le-a declarat corespunzător pentru CAS.

2) Pentru CASS (sănătate)

Vizează persoane fizice care au obținut venituri (de exemplu din activități independente, dar și din alte categorii prevăzute de Codul fiscal) și nu au declarat CASS datorată.

În esență, ANAF competent este cel de la domiciliul fiscal (sau unde locuiești efectiv, dacă diferă), iar pentru persoanele fără domiciliu fiscal în România – organul fiscal stabilit potrivit legii.

Cum se face calculul CAS stabilit din oficiu

ANAF estimează baza anuală de calcul în trepte (de exemplu, la nivelul a 12 sau 24 salarii minime brute, în funcție de veniturile realizate, conform procedurii). CAS se determină prin aplicarea cotei prevăzute în Codul fiscal peste baza estimată.

La stabilirea sumei de plată, se ține contde CAS reținut la sursă de plătitori (de exemplu la unele venituri din drepturi de autor / activitate sportivă, în condițiile procedurii).

Cum se face calculul CASS stabilit din oficiu

Pentru anumite situații, baza poate fi estimată la nivelul a 6 salarii minime brute, iar în alte cazuri se estimează în funcție de venitul net/brut realizat sau alte repere, cu plafonări și trepte (de exemplu 6/12/24 salarii minime, după caz) și un plafon maximal prevăzut în procedură.

CASS se determină prin aplicarea cotei din Codul fiscal asupra bazei estimate, ținând cont, unde e cazul, de CASS reținută la sursă.

Care sunt etapele procedurii

Identificarea contribuabililor pe baza informațiilor din evidențele ANAF (formulare/depuneri existente și alte date fiscale).

Întocmirea listelor și eliminarea persoanelor care, de fapt, au declarat corect, au rețineri la sursă relevante ori se încadrează în excepții (ex. anumite situații de pensionari / sisteme proprii, conform procedurii).

ANAF trimite notificare și stabilește un termen pentru audiere.

Dacă, după notificare, contribuabilul depune declarația și își îndeplinește obligațiile, poate fi scos din listă (procedura prevede un termen de 15 zile de la comunicarea notificării pentru această etapă).

Dacă nu se rezolvă, ANAF face estimarea bazei, întocmește un referat de estimare, emite Decizia privind stabilirea din oficiu a CAS și CASS.

Termene de plată și ce înseamnă decizia

Decizia de impunere din oficiu este titlu de creanță și constituie înștiințare de plată.

Termenul de plată depinde de data comunicării deciziei:

dacă este comunicată între 1–15 ale lunii: termenul este până la 5 a lunii următoare;

dacă este comunicată între 16–31: termenul este până la 20 a lunii următoare.

Pentru contribuțiile datorate se pot calcula și obligații accesorii, potrivit legii.

Cum se poate anula decizia (dacă te conformezi)

Procedura prevede că, dacă depui Declarația unică pentru obligațiile stabilite din oficiu, în termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei, decizia se desființează/anulează (conform mecanismului din ordin și procedură).

De asemenea, există anulare și dacă, ulterior, contribuabilul dovedește cu documente că nu datora CAS/CASS (de exemplu, situații de aplicare a legislației altui stat în domeniul securității sociale, în condițiile instrumentelor aplicabile).

Cum se contestă

Decizia poate fi contestată în 45 de zile de la data comunicării, la organul fiscal competent, prin contestație administrativă, în condițiile Codului de procedură fiscală.