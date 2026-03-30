Aurul și argintul s-au prăbușit, luni, pe burse, sub șocul global al creșterii prețului la petrol

Prețul aurului a scăzut, luni, la deschiderea burselor, din cauza temerilor tot mai mari legate de inflație, alimentate de creșterea prețurilor petrolului generată de conflictul din Orientul Mijlociu. De aceste scăderi a fost afectat și argintul, scrie The Wall Street Journal.

„Aurul și argintul au fost supuse unei presiuni considerabile, întrucât războiul din Orientul Mijlociu a declanșat un șoc macroeconomic de amploare pe piețele globale, obligând investitorii să reevalueze simultan inflația, ratele dobânzilor, creșterea economică și condițiile de lichiditate”, afirmă Ole Hansen de la Saxo Bank.

„Investitorii par reticenți să se reangajeze în povestea activelor tangibile pe termen lung până când atât condițiile macroeconomice se vor stabiliza, cât și imaginea tehnică va deveni mai favorabilă”, a subliniat ea.

La momentul publicării, perechea XAUUSD (Aur-dolar) se situa la 4,533 dolari pe uncie, iar XAGUSD la 70, potrivit graficelor de pe TradingView.

Luni, prețul petrolului Brent a ajuns la 115 dolari barilul, o creștere de 3%, iar cel tranzacționat în SUA la 103 dolari, o creștere de 3,5%. Concomitent cu creșterea prețului la petrol, bursele internaționale au înregistrat scăderi luni dimineața, în timp ce războiul din Iran a intrat deja în a cincea săptămână.

Bursele din Asia au deschis ziua în scădere, cu indicele bursier al bursei japoneze, Nikkei, în scădere cu 4,5%, în vreme ce indicele Kospi, al bursei sud-coreene, a înregistrat o scădere de 4%.