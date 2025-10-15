Autobuzul electric 100% românesc, cu autonomie pentru o zi întreagă, va circula pe străzile din România

Acest autobuz va circula pe străzile din România, respectând toate standardele europene pentru transportul în comun. Foto: Antena 3 CNN

În contextul dezvoltării rapide a orașelor și al tranziției clare către soluții verzi, producătorii români de vehicule intră tot mai hotărât pe piața mobilității electrice. Un jucător cu peste 80 de ani de tradiție în industria auto lansează un autobuz 100% electric, prietenos cu mediul.

De anul viitor, acest autobuz va circula pe străzile din România, respectând toate standardele europene pentru transportul în comun.

Anul viitor, pe străzile orașului Deva va circula al doilea autobuz electric 100% românesc. Vehiculul are podea complet joasă, acces facil pentru persoanele cu dizabilități, climatizare cu pompă de căldură, spațiu generos pentru pasageri și autonomie pentru o zi întreagă.

„Avem, de exemplu, funcția de ‘îngenunchere’, se numește așa pentru că, în momentul în care autobuzul ajunge în stație, îl putem coborî pentru o mai bună urcare a pasagerilor”, a afirmat un reprezentant al companiei.

Pasagerii vor avea la dispoziție încărcare rapidă, prize USB, iluminat ambiental modern și un post de conducere ergonomic, gândit pentru vizibilitate și confort maxim.

„Avem un mic ecran unde putem vedea totul, pentru supraveghere, pentru orice mic incident, să zic așa, pentru o mai bună gestiune”, a mai explicat acesta.

„A fost un proces de research și development care a durat aproape 12 luni, până am reușit să ajungem la faza de prototip. După ce am realizat prototipul, trecerea de la prototip către producția de serie și contractare a mai durat încă 24 de luni. Într-adevăr, autobuzul este compus din componente care provin din diverse locuri — Asia, China (bateriile) — însă restul componentelor sunt, cu preponderență, europene, de la furnizori din Uniunea Europeană”, a declarat Andrei Scobioală, directorul companiei producătoare de autobuze.

De pe poarta fabricii din Mediaș vor ieși 10 astfel de autobuze, care vor fi puse în circulație în municipiul Deva. Producătorul român va livra și 10 stații de încărcare, dintre care patru rapide.

„Până în 2026 vrem să dezvoltăm și să prezentăm publicului toate aceste vehicule electrice. Tramvaiul este următorul care va fi prezentat. Este o colaborare realizată prin achiziția unei licențe a unei firme europene de renume, iar cel mai probabil vom putea vedea un prototip în primăvara anului viitor”, a concluzionat Scobioală.

Apariția unor noi producători români în domeniul mobilității electrice contribuie semnificativ la accelerarea tranziției verzi, cu soluții locale, sustenabile și adaptate nevoilor orașelor. România începe să joace un rol activ în transformarea transportului public.