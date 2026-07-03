Cea mai scumpă mașină înmatriculată în România în prima jumătate din 2026

1 minut de citit Publicat la 11:47 03 Iul 2026 Modificat la 11:47 03 Iul 2026

Aston Martin Valhalla este un hypercar hibrid, care dezvoltă 1064 de cai-putere cu ajutorul unui motor pe benzină V8 cu două turbine și trei motoare electrice. Sursa foto: Aston Martin

Primele șase luni ale anului au adus înmatriculări de modele spectaculoase în România, iar prețul celui mai scump model se învârte în jurul valorii de 1 milion de euro.

Potrivit datelor DRPCIV, în perioada ianuarie-iunie în țara noastră au fost înmatriculate 24 de modele Ferrari (dintre care 14 bucăți doar luna trecută), 9 modele Aston Martin, 23 de Rolls-Royce, 17 modele Bentley, 1 model McLaren, 30 de modele Mercedes-AMG, 36 de modele Lamborghini, 1 model Lotus, 1 model Morgan, 237 de modele Porsche și 8 Maserati.

Luna iunie s-a remarcat drept perioada în care s-au înmatriculat cele mai multe modele Aston Martin, Ferrari, Rolls-Royce, Mercedes-AMG și Porsche de la începutul anului.

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În ceea ce privește prețul, toate modelele de mai sus sunt scumpe, însă câteva se remarcă.

Primul pe listă este un model Aston Martin Valhalla, înmatriculat în mai 2026. Acest model în serie limitată are un preț cuprins între 800.000 și 1 milion de euro.

Vorbim de un hypercar hibrid, care dezvoltă 1064 de cai-putere cu ajutorul unui motor pe benzină V8 cu două turbine și trei motoare electrice.

Sprintul 0-100 km/oră este realizat în doar 2,5 secunde, iar viteza maximă este limitată electronic la 350 km/oră. Producția lui Aston Martin Valhalla este limitată la 999 de exemplare.

Mai departe, urmează Lamborghini Revuelto, model al cărui preț este în jur de 570-750.000 de euro. Revuelto este primul V12 hibrid plug-in dezvoltat de Lamborghini și are 1.016 cai-putere.

Pe podium intră și Ferrari 12Cilindri, cu prețuri cuprinse între 450.000 și 700.000 de euro. Echipat cu un motor V12 aspirat, dezvoltă 830 de cai-putere dintr-o cilindree de 6,5 litri.