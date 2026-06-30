Cresc amenzile de la 1 iulie 2026. Cât este punctul de amendă. Exemple

1 minut de citit Publicat la 07:17 30 Iun 2026 Modificat la 07:17 30 Iun 2026

Polițist într-o intersecție din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Poliția Capitalei via Facebook

Cresc amenzile pentru șoferii care încalcă regulile de circulație în România, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie. Începând de miercuri, 1 iulie 2026, valoarea punctului de amendă crește, deoarece aceasta este stabilită prin Codul Rutier la 5% din salariul minim brut pe țară.

Cu cât se majorează punctul de amendă de la 1 iulie 2026

Guvernul a stabilit, prin Hotărârea nr. 146/2026, majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026.

În aceste condiții, valoarea punctului de amendă crește automat de la 202,50 lei la 216,25 lei, întrucât articolul 98 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice prevede că un punct de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe economie.

Majorarea este de 13,75 lei pentru fiecare punct de amendă, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 6,8%.

Cât cresc amenzile de circulație. Exemple utile

Odată cu majorarea punctului de amendă, cresc toate sancțiunile contravenționale calculate în funcție de numărul de puncte-amendă prevăzut de Codul Rutier.

Iată câteva exemple:

2 puncte-amendă: de la 405 lei la 432,50 lei ;

de la la ; 3 puncte-amendă: de la 607,50 lei la 648,75 lei ;

de la la ; 4 puncte-amendă: de la 810 lei la 865 lei ;

de la la ; 5 puncte-amendă: de la 1.012,50 lei la 1.081,25 lei ;

de la la ; 10 puncte-amendă: de la 2.025 lei la 2.162,50 lei ;

de la la ; 20 de puncte-amendă: de la 4.050 lei la 4.325 lei.

De exemplu, pentru contravențiile încadrate în prima clasă de sancțiuni (2-3 puncte-amendă), amenda va fi cuprinsă între 432,50 lei și 648,75 lei, iar pentru cele din clasa a doua (4-5 puncte-amendă), între 865 lei și 1.081,25 lei.

Șoferii care achită amenda în termenul prevăzut de lege pot plăti în continuare jumătate din minimul amenzii aplicate, facilitate care rămâne neschimbată. Se modifică doar valoarea punctului de amendă, nu și clasele de sancțiuni sau sistemul punctelor de penalizare.

Noile valori se aplică pentru toate contravențiile constatate începând de miercuri, 1 iulie 2026.