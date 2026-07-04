Ferrari și BMW urmează exemplul Tesla și renunță la cupru. Ce metal ieftin vor folosi acum la mașinile electrice

Decizia vine după ce Tesla și mai mulți producători chinezi de vehicule electrice au adoptat aceeași soluție, renunțând treptat la cupru. Foto: Getty Images

Constructorii auto Ferrari și BMW au început să introducă cablaje din aluminiu pe noile lor modele, accelerând o tendință care câștigă teren în industria auto. Decizia vine după ce Tesla și mai mulți producători chinezi de vehicule electrice au adoptat aceeași soluție, renunțând treptat la cupru, materialul folosit pentru instalațiile electrice încă de la apariția bateriei electrice, în urmă cu aproximativ două secole, potrivit Reuters.

Potrivit unei analize realizate de JPMorgan, această schimbare va influența în acest an aproximativ 2% din cererea mondială de cupru, iar ponderea ar putea crește în următorii ani, pe măsură ce prețul metalului continuă să urce din cauza deficitului de ofertă și a cererii tot mai mari din sectoarele energiei verzi și centrelor de date.

Mai multe companii din domeniul auto, al producției de cabluri și al echipamentelor de climatizare aleg aluminiul deoarece este mult mai ieftin și oferă performanțe suficiente pentru numeroase aplicații. Ferrari și BMW spun însă că unul dintre principalele avantaje este greutatea redusă a acestui material.

Ferrari: cu până la 20% mai puțină greutate

Ferrari, care utilizează deja aluminiu pentru caroserii, șasiuri și motoare, a introdus anul trecut cabluri electrice din acest material pe modelul hibrid 296. Ulterior, compania a extins utilizarea lor și pe alte automobile, inclusiv pe Luce, primul model complet electric al constructorului italian, lansat luna trecută.

Potrivit lui Dario Esposito, responsabil de comunicare al Ferrari, această modificare reduce cu până la 20% greutatea totală a instalației electrice.

„Nu alegem aluminiul pentru că este mai ieftin, ci pentru că oferă performanțe mai bune în aplicațiile pentru care îl folosim”, a declarat acesta.

În realitate, diferența de preț este considerabilă: o tonă de aluminiu costă în prezent aproximativ 3.100 de dolari, adică aproape un sfert din prețul unei tone de cupru.

BMW folosește aluminiu încă din 2011

BMW a început să introducă conductori din aluminiu încă din 2011, pe modelul Seria 1. Ulterior, tehnologia a fost extinsă la modelele hibride și electrice.

În prezent, constructorul german utilizează un număr mare de cabluri din aluminiu atât în sistemele de joasă, cât și de înaltă tensiune ale noii generații de propulsie electrică eDrive, lansată anul trecut.

Și grupul Stellantis a început recent să înlocuiască o parte dintre cablurile din cupru cu unele din aluminiu, potrivit unor surse din industrie.

China accelerează tranziția

Schimbarea este și mai vizibilă în China, cea mai mare piață mondială pentru metale. Autoritățile chineze au încurajat oficial companiile să înlocuiască cuprul cu aluminiu printr-un document de politică industrială publicat în martie 2025.

Analiștii estimează că până în 2030, între 25% și 30% dintre componentele realizate în prezent din cupru în industriile auto, energetică și a electrocasnicelor ar putea fi fabricate din aluminiu.

Printre constructorii chinezi care folosesc deja cablaje din aluminiu se numără AVATR, XPeng și Xiaomi.

Tesla a deschis drumul

Potrivit companiei de consultanță Caresoft Global, industria auto chineză s-a inspirat din soluțiile adoptate de Tesla, care a introdus cablaje din aluminiu încă din 2019, odată cu lansarea modelului Model Y, iar ulterior le-a utilizat și pe Cybertruck.

Pentru producătorii de vehicule electrice, avantajele sunt evidente. Aluminiul este mai ușor, ceea ce contribuie la creșterea autonomiei, iar costurile de producție sunt mai mici, un aspect important mai ales pe piața chineză, unde concurența puternică a redus semnificativ marjele de profit.

Totuși, aluminiul nu este soluția perfectă. Pentru a transporta aceeași cantitate de energie electrică este nevoie de o cantitate mai mare de material decât în cazul cuprului, iar producția de aluminiu consumă multă energie și generează emisii mai ridicate de gaze cu efect de seră.

Cu toate acestea, analiștii JPMorgan estimează că până în 2030 aluminiul ar putea înlocui aproximativ 6% din cererea anuală de cupru, de trei ori mai mult decât în prezent, semn că schimbarea de strategie a marilor constructori auto este abia la început.