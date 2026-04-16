Imagini cu un spectaculos Fiat 508C, fabricat în 1937, care a mers, pentru omologare, la RAR Vaslui. "A pus Italia pe roți"

Imagini cu un spectaculos Fiat 508C, fabricat în 1937, care a mers, pentru omologare, la RAR Vaslui. Sursa foto: RAR

Reprezentanţii Registrului Auto Român au publicat imagini cu un spectaculos Fiat 508C, fabricat în 1937, care a mers, pentru omologare, la reprezentanţa din Vaslui. "A fost un deschizător de drumuri pentru motorizarea la scară largă a Italiei", au transmis specialiştii în domeniul auto despre acest exemplar clasic, al anilor '30.

"Șansele să întâlniți în trafic o astfel de mașină sunt destul de mici, dar noi am avut ocazia să o vedem și să o fotografiem la RAR Vaslui. În imagini este un FIAT 508C, poreclit ''Balilla", fabricat în 1937.

Despre această mașină se spunea la vremea ei că a pus Italia pe roți. Compactă, fiabilă și accesibilă, "Balilla" a fost extrem de apreciată printre italieni și a devenit un reper al stilului anilor '30, fiind un deschizător de drumuri pentru motorizarea la scară largă a Italiei", au transmis cei de la RAR.

› Vezi galeria foto ‹

Camionetă fabricată în 1952, la RAR Griviţa

Inspectorii de la RAR Griviţa, din Bucureşti, au avut parte, în luna martie, de o surpriză frumoasă când, în reprezentanţă, şi-a făcut apariţia o camionetă Chevrolet 3100, fabricată în 1952. Maşina este dotată cu un motor pe benzină de 3,5 litri și aproximativ 85 de cai putere.

Angajaţii de la RAR n-au ratat ocazia şi au fotografiat exemplarul spectaculos. "La vremea ei, această mașina era un cal de muncă pentru americanii din mediul rural sau pentru micii fermieri, o unealtă care era în același timp și mijloc de transport", au spus inspectorii.