La ce folosește butonul negru de pe centura de siguranță a mașinii

Micul element din plastic are rolul de a menține clema metalică a centurii într-o poziție accesibilă pentru ocupant. Foto: Getty Images

Mașinile moderne sunt pline de elemente care atrag atenția, de la ecrane sofisticate până la sisteme inteligente de asistență. Din acest motiv, un detaliu mic și aparent banal trece adesea neobservat: butonul mic de plastic montat pe centura de siguranță. Potrivit Reader's Digest, cei mai mulți dintre noi nu știu la ce folosește acesta.

Deși pare lipsit de importanță, butonul are un rol foarte practic, iar lipsa lui s-ar face imediat simțită în utilizarea de zi cu zi.

Care este rolul butonului de pe centură

Micul element din plastic, cunoscut și sub denumirea de opritor al centurii, are rolul de a menține clema metalică a centurii într-o poziție accesibilă pentru ocupant.

Fără acest opritor, partea metalică care se introduce în cataramă ar aluneca în jos pe bandă și ar ajunge de multe ori lângă podeaua mașinii. Astfel, de fiecare dată când te-ai urca la volan sau pe scaunul pasagerului, ar trebui să cauți și să ridici centura de jos.

Prin urmare, butonul împiedică deplasarea excesivă a clemei și face centura mai ușor de utilizat.

Contribuie și la poziționarea corectă a centurii

Pe lângă aspectul practic, opritorul ajută la menținerea unei poziționări corecte a centurii. Dacă elementul metalic s-ar deplasa liber pe toată lungimea benzii, centura ar putea să nu se așeze optim pe corp, ceea ce ar putea afecta confortul și eficiența acesteia în anumite situații.

Unde este amplasat

De regulă, butonul se află imediat sub clema metalică a centurii. La unele modele de automobile există chiar două astfel de opritoare: unul sub clemă și unul deasupra ei, pentru a limita mișcarea în ambele direcții.

Majoritatea automobilelor sunt echipate cu acest sistem, iar dacă îl observi pe una dintre centuri, cel mai probabil îl vei găsi și pe celelalte locuri din mașină.

Totuși, nu toate modelele folosesc aceeași soluție tehnică. În funcție de proiectarea scaunelor, unii producători aleg alte metode pentru menținerea poziției centurii.

Ce faci dacă butonul se desprinde?

Dacă opritorul cade sau se rupe, nu este nevoie de înlocuirea întregii centuri. Piesa poate fi cumpărată separat din magazinele de profil sau de pe internet și poate fi montată relativ ușor.

În lipsa acestuia, centura își păstrează funcția principală de protecție, însă utilizarea ei devine mai puțin comodă, deoarece clema metalică va aluneca frecvent în partea inferioară a benzii.

Când trebuie verificată centura

Specialiștii atrag atenția că adevărata problemă nu este lipsa butonului, ci deteriorarea centurii propriu-zise. Dacă banda prezintă tăieturi, uzură excesivă, arsuri sau alte semne de degradare, capacitatea ei de a proteja ocupanții în cazul unui accident poate fi afectată.

În astfel de situații este recomandată verificarea sistemului într-un service autorizat, pentru a stabili dacă este necesară înlocuirea centurii de siguranță.